زفيريف يبلغ ربع النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
نيويورك – (أ ف ب): بلغ الألماني ألكسندر زفيريف المصنف رابعا عالميا، ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعد فوزه على الأمريكي براندون ناكاشيما 3-6، 6-1، 6-2، 6-2. وهذه المرة الرابعة التي يصل فيها زفيريف (27 عاما) إلى هذا الدور في نيويورك، ضاربا موعدا مع الأمريكي الآخر تايلور فريتز (12) المتأهل على حساب النروجي كاسبر رود (8) بفوزه عليه 3-6 و6-4 و6-3 و6-2 في ساعتين و45 دقيقة. وحقق الألماني وصيف فلاشينغ ميدوز عام 2020، الفوز الـ450 في مسيرته في مباراة امتدت إلى ساعتين و40 دقيقة.
وستكون المواجهة متجددة مع فريتز الذي فاز آخر مرة ضمن الدور الرابع من بطولة ويمبلدون في يوليو الماضي، حين قال زفيريف إنه لعب تلك المباراة «بقدم واحدة» متأثرا بإصابة.
صرّح بعد فوزه الأخير «الفارق الآخر أنني بصحة جيدة. كانت تلك المباراة رائعة. توقّعت مواجهة صعبة وهو ما يحصل دائما حين أواجه تايلور».
وتابع الساعي إلى تحقيق لقب كبير بعد خسارته نهائي بطولة فرنسا مطلع العام أمام الإسباني كارلوس ألكاراس «أقوم بكل ما بوسعي، وكل شيء آخر خارج عن قوتي. أتمنى أن يكون أفضل ما لدي كافيا في مرحلة ما من مسيرتي». وتأهّل البلغاري غريغور ديميتروف المصنف تاسعا الدور ربع النهائي في للمرة الأولى منذ 2019 بفوزه الصعب على الروسي أندريه روبليف السادس 6-3 و7-6 (7-3) و1-6 و3-6 و6-3.
ويواجه ديميتروف في الدور المقبل في مشاركته الـ14 تواليا في فلاشينغ ميدوز الأميركي فرانسيس تيافو (20) الفائز على الأسترالي أليكسي بوبيرين (28) الذي أقصى حامل اللقب الصربي نوفاك ديوكوفيتش في ثمن النهائي الجمعة، 6-4، 7-6 (7/3)، 2-6، 6-3.
وقال ديميتروف البالغ 33 عاما والذي بات أكبر لاعب سنا في البطولة بين الناجين من الإقصاء «لقد لعبت بشكل جيد إلى حد ما».
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