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زفيريف يبلغ ربع النهائي

9/2/2024 7:22:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نيويورك‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بلغ‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬المصنف‭ ‬رابعا‭ ‬عالميا،‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة،‭ ‬آخر‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الأمريكي‭ ‬براندون‭ ‬ناكاشيما‭ ‬3‭-‬6،‭ ‬6‭-‬1،‭ ‬6‭-‬2،‭ ‬6‭-‬2‭. ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬الرابعة‭ ‬التي‭ ‬يصل‭ ‬فيها‭ ‬زفيريف‭ (‬27‭ ‬عاما‭) ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬ضاربا‭ ‬موعدا‭ ‬مع‭ ‬الأمريكي‭ ‬الآخر‭ ‬تايلور‭ ‬فريتز‭ (‬12‭) ‬المتأهل‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬النروجي‭ ‬كاسبر‭ ‬رود‭ (‬8‭) ‬بفوزه‭ ‬عليه‭ ‬3‭-‬6‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬2‭ ‬في‭ ‬ساعتين‭ ‬و45‭ ‬دقيقة‭. ‬وحقق‭ ‬الألماني‭ ‬وصيف‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬الفوز‭ ‬الـ450‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬امتدت‭ ‬إلى‭ ‬ساعتين‭ ‬و40‭ ‬دقيقة‭.‬

وستكون‭ ‬المواجهة‭ ‬متجددة‭ ‬مع‭ ‬فريتز‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬آخر‭ ‬مرة‭ ‬ضمن‭ ‬الدور‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬ويمبلدون‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي،‭ ‬حين‭ ‬قال‭ ‬زفيريف‭ ‬إنه‭ ‬لعب‭ ‬تلك‭ ‬المباراة‭ ‬‮«‬بقدم‭ ‬واحدة‮»‬‭ ‬متأثرا‭ ‬بإصابة‭.‬

صرّح‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬الأخير‭ ‬‮«‬الفارق‭ ‬الآخر‭ ‬أنني‭ ‬بصحة‭ ‬جيدة‭. ‬كانت‭ ‬تلك‭ ‬المباراة‭ ‬رائعة‭. ‬توقّعت‭ ‬مواجهة‭ ‬صعبة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬دائما‭ ‬حين‭ ‬أواجه‭ ‬تايلور‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬الساعي‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬لقب‭ ‬كبير‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬فرنسا‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬أمام‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬‮«‬أقوم‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬بوسعي،‭ ‬وكل‭ ‬شيء‭ ‬آخر‭ ‬خارج‭ ‬عن‭ ‬قوتي‭. ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لدي‭ ‬كافيا‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬مسيرتي‮»‬‭. ‬وتأهّل‭ ‬البلغاري‭ ‬غريغور‭ ‬ديميتروف‭ ‬المصنف‭ ‬تاسعا‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬2019‭ ‬بفوزه‭ ‬الصعب‭ ‬على‭ ‬الروسي‭ ‬أندريه‭ ‬روبليف‭ ‬السادس‭ ‬6-3‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬7-3‭) ‬و1‭-‬6‭ ‬و3‭-‬6‭ ‬و6‭-‬3‭.‬

ويواجه‭ ‬ديميتروف‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الـ14‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬الأميركي‭ ‬فرانسيس‭ ‬تيافو‭ (‬20‭) ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬الأسترالي‭ ‬أليكسي‭ ‬بوبيرين‭ (‬28‭) ‬الذي‭ ‬أقصى‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬الجمعة،‭ ‬6‭-‬4،‭ ‬7‭-‬6‭ (‬7/3‭)‬،‭ ‬2‭-‬6،‭ ‬6‭-‬3‭.‬

وقال‭ ‬ديميتروف‭ ‬البالغ‭ ‬33‭ ‬عاما‭ ‬والذي‭ ‬بات‭ ‬أكبر‭ ‬لاعب‭ ‬سنا‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بين‭ ‬الناجين‭ ‬من‭ ‬الإقصاء‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬لعبت‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما‮»‬‭.‬

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