بادوسا وسابالينكا تتأهلان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
نيويورك – (أ ف ب): الإسبانية باولا بادوسا المصنّفة 29 عالميا المتأهلة للمرة الأولى في مسيرتها إلى هذا الدور بفوزها السهل على الصينية وانغ يافان 6-1 و6-2 مع إيما نافارو.
وفي سن الـ26 عاما، باتت بادوسا أول لاعبة إسبانية تبلغ ربع نهائي فلاشينغ ميدوز منذ كارلا سواريس عام 2018. كما وصلت المصنّفة ثانية عالميا سابقا إلى الدور ذاته مرة واحدة في بطولات غراند سلام وكان ذلك في رولان غاروس عام 2021.
قالت بادوسا عقب فوزها «كانت بداية المباراة معركة حقيقية. وفي وقت ما، نظرت إلى الساعة وقلت لنفسي لقد مرت 17 دقيقة بالفعل ولعبنا شوطين فقط... لقد كان الجو رطبا جدا لدرجة أنني اعتقدت أنني سأموت في الملعب. لكني عرفت أن الأمر يستحق ذلك وقلت لنفسي: إنها قاسية، لكني أكثر صرامة. إذا كان علينا القتال مدة ثلاث ساعات، فسأفعل ذلك».
وتابعت الإسبانية التي عانت من آلام الظهر المتكررة «العام الماضي كنت هنا لكني اضطررت للانسحاب (قبل بداية البطولة)، كنت حزينة للغاية، وها أنا أعود بعد عام وأحقق أفضل نتيجة لي في إحدى البطولات الأربع الكبرى».
وأضافت «منذ أشهر كنت أفكر في الاعتزال، لذا فإن تحقيق هذه السلسلة الجميلة هنا، هو حلم أصبح حقيقة».
وحجزت البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية مكانا لها في ربع النهائي بعد التغلب على البلجيكية إيليز مرتنز 6-2، 6-4.
وهذه المرة الرابعة تواليا التي تبلغ فيها سابالينكا المتوّجة ببطولة أستراليا ووصيفة فلاشينغ ميدوز هذا الدور.
وتسعى البيلاروسية إلى تحقيق اللقب بعدما كانت قريبة منه في العام الماضي، وودّعت من نصف النهائي في 2021 و2022.
ستلعب مع الصينية كينوين جينغ المصنّفة سابعة والفائزة بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس، بعد تغلبها على الكرواتية دونا فيكيتش الـ24 بثلاث مجموعات 7-6 (7/2)، 4-6، 6-2.
قالت جينغ «إنها الثانية صباحا، أمر لا يصدق. شكرا للجماهير التي بقيت لدعمي».
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