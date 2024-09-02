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بادوسا وسابالينكا تتأهلان

9/2/2024 7:22:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نيويورك‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬الإسبانية‭ ‬باولا‭ ‬بادوسا‭ ‬المصنّفة‭ ‬29‭ ‬عالميا‭ ‬المتأهلة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬بفوزها‭ ‬السهل‭ ‬على‭ ‬الصينية‭ ‬وانغ‭ ‬يافان‭ ‬6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬2‭ ‬مع‭ ‬إيما‭ ‬نافارو‭.‬

وفي‭ ‬سن‭ ‬الـ26‭ ‬عاما،‭ ‬باتت‭ ‬بادوسا‭ ‬أول‭ ‬لاعبة‭ ‬إسبانية‭ ‬تبلغ‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬منذ‭ ‬كارلا‭ ‬سواريس‭ ‬عام‭ ‬2018‭. ‬كما‭ ‬وصلت‭ ‬المصنّفة‭ ‬ثانية‭ ‬عالميا‭ ‬سابقا‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬ذاته‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬غراند‭ ‬سلام‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

قالت‭ ‬بادوسا‭ ‬عقب‭ ‬فوزها‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬بداية‭ ‬المباراة‭ ‬معركة‭ ‬حقيقية‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬ما،‭ ‬نظرت‭ ‬إلى‭ ‬الساعة‭ ‬وقلت‭ ‬لنفسي‭ ‬لقد‭ ‬مرت‭ ‬17‭ ‬دقيقة‭ ‬بالفعل‭ ‬ولعبنا‭ ‬شوطين‭ ‬فقط‭... ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬الجو‭ ‬رطبا‭ ‬جدا‭ ‬لدرجة‭ ‬أنني‭ ‬اعتقدت‭ ‬أنني‭ ‬سأموت‭ ‬في‭ ‬الملعب‭. ‬لكني‭ ‬عرفت‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬يستحق‭ ‬ذلك‭ ‬وقلت‭ ‬لنفسي‭: ‬إنها‭ ‬قاسية،‭ ‬لكني‭ ‬أكثر‭ ‬صرامة‭. ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬علينا‭ ‬القتال‭ ‬مدة‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات،‭ ‬فسأفعل‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬الإسبانية‭ ‬التي‭ ‬عانت‭ ‬من‭ ‬آلام‭ ‬الظهر‭ ‬المتكررة‭ ‬‮«‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬كنت‭ ‬هنا‭ ‬لكني‭ ‬اضطررت‭ ‬للانسحاب‭ (‬قبل‭ ‬بداية‭ ‬البطولة‭)‬،‭ ‬كنت‭ ‬حزينة‭ ‬للغاية،‭ ‬وها‭ ‬أنا‭ ‬أعود‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬وأحقق‭ ‬أفضل‭ ‬نتيجة‭ ‬لي‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬كنت‭ ‬أفكر‭ ‬في‭ ‬الاعتزال،‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬السلسلة‭ ‬الجميلة‭ ‬هنا،‭ ‬هو‭ ‬حلم‭ ‬أصبح‭ ‬حقيقة‮»‬‭.‬

وحجزت‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬الثانية‭ ‬مكانا‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬البلجيكية‭ ‬إيليز‭ ‬مرتنز‭ ‬6‭-‬2،‭ ‬6‭-‬4‭.‬

وهذه‭ ‬المرة‭ ‬الرابعة‭ ‬تواليا‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬فيها‭ ‬سابالينكا‭ ‬المتوّجة‭ ‬ببطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬ووصيفة‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭.‬

وتسعى‭ ‬البيلاروسية‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬قريبة‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وودّعت‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬و2022‭.‬

ستلعب‭ ‬مع‭ ‬الصينية‭ ‬كينوين‭ ‬جينغ‭ ‬المصنّفة‭ ‬سابعة‭ ‬والفائزة‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس،‭ ‬بعد‭ ‬تغلبها‭ ‬على‭ ‬الكرواتية‭ ‬دونا‭ ‬فيكيتش‭ ‬الـ24‭ ‬بثلاث‭ ‬مجموعات‭ ‬7‭-‬6‭ (‬7/2‭)‬،‭ ‬4‭-‬6،‭ ‬6‭-‬2‭.‬

قالت‭ ‬جينغ‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬الثانية‭ ‬صباحا،‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يصدق‭. ‬شكرا‭ ‬للجماهير‭ ‬التي‭ ‬بقيت‭ ‬لدعمي‮»‬‭.‬


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