أديل في أميركا بعد نجاح حفلاتها العشر بـ ميونيخ

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت نجمة الپوپ البريطانية أديل أنها ستحيي حفلا موسيقيا في ولاية لاس فيغاس بالولايات المتحدة نهاية أكتوبر المقبل قبل أخذ استراحة طويلة بعد ذلك.
جاء ذلك بعد اختتام أديل الناجح لسلسلة حفلاتها الموسيقية العشر التي أقيمت في مدينة ميونيخ الألمانية على مدار 4 أسابيع، حيث ودعها جمهور كبير قدر بـ70 ألف شخص خلال آخر حفلاتها يوم السبت الفائت.
وأحيت نجمة الپوپ البريطانية حفلين أسبوعيا في ساحة «أديل أرينا» التي أقيمت خصيصا لها بأرض المعارض التجارية بمونيخ، وسافر المعجبون من أنحاء العالم إلى المدينة الألمانية لمشاهدة عروضها.
وقدمت النجمة البالغة من العمر 36 عاما، عروضا مذهلة، مع موسيقى رائعة وعروض ترفيهية، وقالت في ختام الحفلات: «شكرا ميونيخ. هذا سحري للغاية، أشعر بالقشعريرة».
وكانت أديل، التي تشتهر بترددها في القيام بجولات غنائية خارجية، قد قدمت آخر عرض لها في أوروبا عام 2016.
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