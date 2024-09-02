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أديل في أميركا بعد نجاح حفلاتها العشر بـ ميونيخ

9/2/2024 7:21:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت نجمة الپوپ البريطانية أديل أنها ستحيي حفلا موسيقيا في ولاية لاس فيغاس بالولايات المتحدة نهاية أكتوبر المقبل قبل أخذ استراحة طويلة بعد ذلك.
جاء ذلك بعد اختتام أديل الناجح لسلسلة حفلاتها الموسيقية العشر التي أقيمت في مدينة ميونيخ الألمانية على مدار 4 أسابيع، حيث ودعها جمهور كبير قدر بـ70 ألف شخص خلال آخر حفلاتها يوم السبت الفائت.
وأحيت نجمة الپوپ البريطانية حفلين أسبوعيا في ساحة «أديل أرينا» التي أقيمت خصيصا لها بأرض المعارض التجارية بمونيخ، وسافر المعجبون من أنحاء العالم إلى المدينة الألمانية لمشاهدة عروضها.
وقدمت النجمة البالغة من العمر 36 عاما، عروضا مذهلة، مع موسيقى رائعة وعروض ترفيهية، وقالت في ختام الحفلات: «شكرا ميونيخ. هذا سحري للغاية، أشعر بالقشعريرة».
وكانت أديل، التي تشتهر بترددها في القيام بجولات غنائية خارجية، قد قدمت آخر عرض لها في أوروبا عام 2016.

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