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صيف اليابان في 2024 الأكثر حرارة على الإطلاق

9/2/2024 7:21:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهدت اليابان هذا العام الصيف الأكثر ارتفاعا لدرجة الحرارة منذ بدء تسجيلات الأرصاد الجوية، ليعادل هذا الفصل بذلك المستوى المسجل عام 2023، وفق بيانات أصدرتها أمس وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.
وقالت الوكالة إن معدل درجات الحرارة بين يونيو وأغسطس كان أعلى بأكثر من 1.76 درجة مئوية من المعدل العام عن الفترة نفسها، وهو أعلى مستوى منذ بدء التسجيلات في هذا المجال عام 1898.
وفي يوليو، شهد الأرخبيل الياباني أكثر الشهور حرارة منذ بدء هذه التسجيلات نفسها. وكانت درجات الحرارة في البلاد أعلى بـ 2.16 درجة مئوية من المعدل، محطمة المستوى القياسي المسجل في يوليو 2023، والذي كان بدوره أعلى بـ 1.91 درجة مئوية من المعدل العام للفترة عينها.
وفي وسط طوكيو وحده، نسبت 123 حالة وفاة إلى الحرارة في يوليو، وفق السلطات المحلية.
وقال كاورو تاكاهاشي، أحد محللي الوكالة اليابانية للأرصاد الجوية، لوكالة فرانس برس إن «التأثير طويل المدى للاحترار المناخي له تأثير في هذا الوضع أيضا، ما يؤدي إلى ارتفاع متوسط درجة الحرارة».
في بداية أغسطس، قال مرصد «كوبرنيكوس» الأوروبي المتخصص في دراسات تغير المناخ، إنه من «المرجح بشكل متزايد» أن يكون 2024 العام الأكثر حرارة على الإطلاق في تاريخ سجلات الأرصاد الجوية على الكوكب.

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