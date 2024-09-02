صيف اليابان في 2024 الأكثر حرارة على الإطلاق

(MENAFN
- Al-Anbaa)
شهدت اليابان هذا العام الصيف الأكثر ارتفاعا لدرجة الحرارة منذ بدء تسجيلات الأرصاد الجوية، ليعادل هذا الفصل بذلك المستوى المسجل عام 2023، وفق بيانات أصدرتها أمس وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.
وقالت الوكالة إن معدل درجات الحرارة بين يونيو وأغسطس كان أعلى بأكثر من 1.76 درجة مئوية من المعدل العام عن الفترة نفسها، وهو أعلى مستوى منذ بدء التسجيلات في هذا المجال عام 1898.
وفي يوليو، شهد الأرخبيل الياباني أكثر الشهور حرارة منذ بدء هذه التسجيلات نفسها. وكانت درجات الحرارة في البلاد أعلى بـ 2.16 درجة مئوية من المعدل، محطمة المستوى القياسي المسجل في يوليو 2023، والذي كان بدوره أعلى بـ 1.91 درجة مئوية من المعدل العام للفترة عينها.
وفي وسط طوكيو وحده، نسبت 123 حالة وفاة إلى الحرارة في يوليو، وفق السلطات المحلية.
وقال كاورو تاكاهاشي، أحد محللي الوكالة اليابانية للأرصاد الجوية، لوكالة فرانس برس إن «التأثير طويل المدى للاحترار المناخي له تأثير في هذا الوضع أيضا، ما يؤدي إلى ارتفاع متوسط درجة الحرارة».
في بداية أغسطس، قال مرصد «كوبرنيكوس» الأوروبي المتخصص في دراسات تغير المناخ، إنه من «المرجح بشكل متزايد» أن يكون 2024 العام الأكثر حرارة على الإطلاق في تاريخ سجلات الأرصاد الجوية على الكوكب.
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