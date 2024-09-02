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الداخلية تخصيص 3 أرقام لاستقبال طلبات إجراء البصمة البيومترية لطريحي الفراش وذوي الاحتياجات في المحافظات

9/2/2024 7:21:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ‏أعلنت وزارة الداخلية عن أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية قامت بتخصيص أرقام للمحافظات، حيث يقوم الأشخاص طالبو الخدمة برفع المستندات الدالة على الحالة الصحية عن طريق تطبيق «الواتساب» ثم يتم التواصل معهم وتحديد موعد لإجراء البصمة «البيومترية»، وحددت وزارة الداخلية الأرقام التي يتوجب التواصل معها وارسال المستندات وقالت في بيان عنها ان الخطوط الجديدة نظرا، للإقبال على اجراء البصمة «البيومترية» لطريحي الفراش وذوي الاحتياجات الخاصة، وتهدف إلى تعزيز خدمات وزارة الداخلية للمجتمع، وحرصا على تيسير وتسهيل إجراءات أخذ البصمة «البيومترية» لطريحي الفراش وذوي الاحتياجات الخاصة ‏(فئة المعاقين المتوسطة والشديدة للشرائح الحركية والذهنية) في مقارهم بما يضمن حقهم في الوصول إلى الخدمات الحكومية.

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