الداخلية تخصيص 3 أرقام لاستقبال طلبات إجراء البصمة البيومترية لطريحي الفراش وذوي الاحتياجات في المحافظات

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت وزارة الداخلية عن أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية قامت بتخصيص أرقام للمحافظات، حيث يقوم الأشخاص طالبو الخدمة برفع المستندات الدالة على الحالة الصحية عن طريق تطبيق «الواتساب» ثم يتم التواصل معهم وتحديد موعد لإجراء البصمة «البيومترية»، وحددت وزارة الداخلية الأرقام التي يتوجب التواصل معها وارسال المستندات وقالت في بيان عنها ان الخطوط الجديدة نظرا، للإقبال على اجراء البصمة «البيومترية» لطريحي الفراش وذوي الاحتياجات الخاصة، وتهدف إلى تعزيز خدمات وزارة الداخلية للمجتمع، وحرصا على تيسير وتسهيل إجراءات أخذ البصمة «البيومترية» لطريحي الفراش وذوي الاحتياجات الخاصة (فئة المعاقين المتوسطة والشديدة للشرائح الحركية والذهنية) في مقارهم بما يضمن حقهم في الوصول إلى الخدمات الحكومية.
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