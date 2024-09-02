كارول سماحة مختلفة في الألبوم الجديد

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بيروت - بولين فاضل
كشفت الفنانة
كارول سماحة عن غلاف ألبومها الجديد، والذي اختارت له عنوان «مختلفة»، وستخوض من خلاله تجربة الكتابة والتلحين للمرة الأولى. ويضم ألبوم كارول الجديد 14 أغنية، هي: «كتير بخاف، أجمل سنين، مختلفة، حبيبي سلام، خبيني بشنطة، بقيت أسد، بتعقد، طب بعدين، وقت الحب، اضحك يا قلبي، غنوا لحبيبي، نفس، حالة تخدير، بوسة»، وسيصدر الألبوم الأربعاء 9 الجاري، وكتبت ولحنت فيه كارول سماحة 6 أغنيات، إلى جانب تعاونها مع شعراء وملحنين من لبنان ومصر.
وإلى جانب عودتها إلى ساحة الألبومات الغنائية، عادت سماحة إلى المسرح الغنائي بعد غياب طويل عبر بوابة مهرجان «الحمامات الدولي» في تونس، وقالت كارول في وقت سابق: «تلقيت سابقا عروضا لمسرحيات غنائية، لكن كنت أتردد دائما، لأنه ليس من السهل لما اشتغل مع الفنان الكبير منصور الرحباني، واقدم مسرحيات غنائية وأدوارا كبيرة ومهمة مثل «زنوبيا»، أن اعود بعمل ضعيف، لكن متأكدة من عودتي مع أشخاص دارسين للمسرح، مثل المخرج اللبناني الشاب روي خوري الذي درس في أميركا، حيث سنقدم مسرحية Anything Goes بالعربي، وستنطلق من لبنان، وستكون هناك جولة في العالم العربي، وآمل أن نقدمها في مهرجان قرطاج العام المقبل».
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