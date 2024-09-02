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كارول سماحة مختلفة في الألبوم الجديد

9/2/2024 7:21:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بيروت - بولين فاضل
كشفت الفنانة كارول سماحة عن غلاف ألبومها الجديد، والذي اختارت له عنوان «مختلفة»، وستخوض من خلاله تجربة الكتابة والتلحين للمرة الأولى. ويضم ألبوم كارول الجديد 14 أغنية، هي: «كتير بخاف، أجمل سنين، مختلفة، حبيبي سلام، خبيني بشنطة، بقيت أسد، بتعقد، طب بعدين، وقت الحب، اضحك يا قلبي، غنوا لحبيبي، نفس، حالة تخدير، بوسة»، وسيصدر الألبوم الأربعاء 9 الجاري، وكتبت ولحنت فيه كارول سماحة 6 أغنيات، إلى جانب تعاونها مع شعراء وملحنين من لبنان ومصر.
وإلى جانب عودتها إلى ساحة الألبومات الغنائية، عادت سماحة إلى المسرح الغنائي بعد غياب طويل عبر بوابة مهرجان «الحمامات الدولي» في تونس، وقالت كارول في وقت سابق: «تلقيت سابقا عروضا لمسرحيات غنائية، لكن كنت أتردد دائما، لأنه ليس من السهل لما اشتغل مع الفنان الكبير منصور الرحباني، واقدم مسرحيات غنائية وأدوارا كبيرة ومهمة مثل «زنوبيا»، أن اعود بعمل ضعيف، لكن متأكدة من عودتي مع أشخاص دارسين للمسرح، مثل المخرج اللبناني الشاب روي خوري الذي درس في أميركا، حيث سنقدم مسرحية Anything Goes بالعربي، وستنطلق من لبنان، وستكون هناك جولة في العالم العربي، وآمل أن نقدمها في مهرجان قرطاج العام المقبل».

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