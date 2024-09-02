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الحضور لفريق المسرحية فالكم الجائزة الكبرى

9/2/2024 7:21:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
استعداداً لتمثيل دولة الكويت في المهرجان المسرحي الخليجي بنسخته الـ 14 التي ستقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 10 إلى 17 الجاري، عرضت فرقة المسرح الكويتي عرضا خاصا لمسرحيتها «غصة عبور» المشاركة في هذا المهرجان على خشبة مسرح الدسمة، وذلك بحضور الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل ومدير إدارة المسرح بالمجلس فالح المطيري والفنان القدير جاسم النبهان والفنان القدير محمد المنصور وعدد من الأساتذة والدكاترة أعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية ورؤساء الفرق المسرحية الأهلية والنقاد والإعلاميين.
الهدف من العرض الخاص كان لتعريف القائمين على الحركة المسرحية باستعدادات فرقة المسرح الكويتي لتمثيل دولة الكويت خير تمثيل في هذا المهرجان العريق الذي يتنافس فيه أبناء دول مجلس التعاون بكل ود وحب إضافة إلى إعطاء الملاحظات اللازمة من الحضور حتى يكون العرض المسرحي بالمستوى المطلوب كونه يمثل دولة الكويت في هذا المهرجان الذي يتضمن جوائز مالية وتشجيعية وأكبر هذه الجوائز المقدمة من الشيخ د.سلطان محمد القاسمي حاكم الشارقة وقيمتها 100.000 درهم إماراتي تمنح للعرض الفائز بالجائزة الكبرى، بالإضافة الى جوائز لعناصر العرض المسرحي (الإخراج والنص والسينوغرافيا)، إضافة إلى 4 جوائز تمنح للتمثيل.
في العرض الخاص لمسرحية «غصة عبور» الفائزة بالجائزة الكبرى لمهرجان الكويت المسرحي بنسخته الـ 23، تم استبدال الفنان إبراهيم الشيخلي بالفنان عبدالله التركماني والفنانة سارة رشاد بالفنانة سماح محمد، وذلك لظروف خاصة مع الإبقاء على بقية المشاركين الذين نتمنى لهم كل التوفيق والنجاح في مهتمهم.
المسرحية التي كتبتها تغريد الدواد وأخرجها محمد الأنصاري، ركزت على قضايا مهمة يعانيها الأفراد الذين يعيشون خارج وطنهم وتتقطع بهم السبل ولا يستطيعون العودة إليه، وهي مسرحية إنسانية بكل تفاصيلها وناقشت معنى الوطن الحقيقي الذي يراه البعض مكانا أو شخصا أو عائلة أو حبا لا يمكن الاستغناء عنه مهما كانت الظروف.
بعد نهاية العرض، تمنى الحضور لفريق المسرحية كل التوفيق والنجاح وأن آمالهم كبيرة في تحقيق هذا العرض التميز للمسرح الكويتي في المهرجان، وذلك بفضل الروح الجماعية الجميلة التي شعروا بها أثناء متابعتهم للعرض والتي كانت متسيدة طوال مدة العرض.. موفقين وفالكم الجائزة الكبرى.

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