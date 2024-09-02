الحضور لفريق المسرحية فالكم الجائزة الكبرى

(MENAFN
- Al-Anbaa)
مفرح الشمري
استعداداً لتمثيل دولة الكويت في المهرجان المسرحي الخليجي بنسخته الـ 14 التي ستقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 10 إلى 17 الجاري، عرضت فرقة المسرح الكويتي عرضا خاصا لمسرحيتها «غصة عبور» المشاركة في هذا المهرجان على خشبة مسرح الدسمة، وذلك بحضور الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل ومدير إدارة المسرح بالمجلس فالح المطيري والفنان القدير جاسم النبهان والفنان القدير محمد المنصور وعدد من الأساتذة والدكاترة أعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية ورؤساء الفرق المسرحية الأهلية والنقاد والإعلاميين.
الهدف من العرض الخاص كان لتعريف القائمين على الحركة المسرحية باستعدادات فرقة المسرح الكويتي لتمثيل دولة الكويت خير تمثيل في هذا المهرجان العريق الذي يتنافس فيه أبناء دول مجلس التعاون بكل ود وحب إضافة إلى إعطاء الملاحظات اللازمة من الحضور حتى يكون العرض المسرحي بالمستوى المطلوب كونه يمثل دولة الكويت في هذا المهرجان الذي يتضمن جوائز مالية وتشجيعية وأكبر هذه الجوائز المقدمة من الشيخ د.سلطان محمد القاسمي حاكم الشارقة وقيمتها 100.000 درهم إماراتي تمنح للعرض الفائز بالجائزة الكبرى، بالإضافة الى جوائز لعناصر العرض المسرحي (الإخراج والنص والسينوغرافيا)، إضافة إلى 4 جوائز تمنح للتمثيل.
في العرض الخاص لمسرحية «غصة عبور» الفائزة بالجائزة الكبرى لمهرجان الكويت المسرحي بنسخته الـ 23، تم استبدال الفنان إبراهيم الشيخلي بالفنان عبدالله التركماني والفنانة سارة رشاد بالفنانة سماح محمد، وذلك لظروف خاصة مع الإبقاء على بقية المشاركين الذين نتمنى لهم كل التوفيق والنجاح في مهتمهم.
المسرحية التي كتبتها تغريد الدواد وأخرجها محمد الأنصاري، ركزت على قضايا مهمة يعانيها الأفراد الذين يعيشون خارج وطنهم وتتقطع بهم السبل ولا يستطيعون العودة إليه، وهي مسرحية إنسانية بكل تفاصيلها وناقشت معنى الوطن الحقيقي الذي يراه البعض مكانا أو شخصا أو عائلة أو حبا لا يمكن الاستغناء عنه مهما كانت الظروف.
بعد نهاية العرض، تمنى الحضور لفريق المسرحية كل التوفيق والنجاح وأن آمالهم كبيرة في تحقيق هذا العرض التميز للمسرح الكويتي في المهرجان، وذلك بفضل الروح الجماعية الجميلة التي شعروا بها أثناء متابعتهم للعرض والتي كانت متسيدة طوال مدة العرض.. موفقين وفالكم الجائزة الكبرى.
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