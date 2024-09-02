الكويت سددت 550 مليون دينار من سنداتها السيادية المحلية



50 مليون دينار ديناً محلياً متبقياً يستحق في التاسع من يونيو 2027 1.37 مليار دينار سندات دولية مستحقة على الكويت تسدد في مارس 2027



علي إبراهيم

كشفت مصادر مسؤولة لـ«الأنباء» أن الكويت قامت بسداد سندات سيادية محلية بقيمة 160 مليون دينار خلال شهري مايو وأغسطس الماضيين، من ضمن السندات المحلية التي قامت وزارة المالية بطرحها خلال أعوام 2014 و2017 بسبب الظروف المالية التي واجهت البلاد والتي تمثلت في عجز الميزانية العامة نتيجة انخفاض أسعار النفط، وقد مثل الاقتراض في ذلك الوقت الأسلوب المناسب لتغطية عجز الميزانية لاسيما مع توافر المستويات المناسبة من السيولة لدى الجهاز المصرفي المحلي وتدنى تكلفة الاقتراض الخارجي بالإضافة إلى متانة الجدارة الائتمانية للكويت في ذلك الوقت.

وارتفع إجمالي ما سددته الكويت من الدين المحلي لها بعد سداد الاستحقاقات الثلاثة عن العام الحالي إلى 550 مليون دينار تشكل 92% من أصل 600 مليون دينار سندات محلية كانت قائمة منذ 2022.

وقالت المصادر ان سداد مبلغ الـ 160 مليون دينار يشكل 76% من إجمالي سندات الكويت السيادية المحلية القائمة منذ اول أبريل 2024 والبالغة 210 ملايين دينار، إذ استحقت الـ 160 مليون دينار وفق 3 شرائح خلال العام الحالي 2024، وذلك بعدما سددت آخر 100 مليون دينار مستحقة خلال شهر أغسطس المنصرم، ليتبقى 50 مليون دينار سندات سيادية محلية تستحق في شهر يونيو 2027.

تفصيليا، بلغت قيمة السندات السيادية القائمة المستحقة على الكويت في 2024 نحو 210 ملايين دينار، من بينها 80 مليون دينار أدوات دين محلية متوافقة مع أحكام الشريعة تشكل 38% من إجمالي الديون السيادية المحلية، مقابل 130 مليون دينار سندات سيادية تقليدية تستحوذ على 62% من قيمة الدين المحلي.

وسددت الكويت في 2024 نحو 3 أقساط مستحقة بدأت بـ 10 ملايين دينار عبارة عن سندات، استحقت في 1 مايو الماضي وكانت مدتها 10 سنوات، إذ صدرت في 14 مايو 2014، وكانت محددة بمعدل فائدة ثابت عند 3.125%.

ودفعت الكويت أيضا في أول مايو 2024 نحو 50 مليون دينار أدوات دين بآجل 7 سنوات، كانت صدرت في 10 مايو 2017، من بينها 20 مليون دينار أدوات دين إسلامية و30 مليون دينار سندات تقليدية، وكانت محددة بمعدل فائدة متغير عند 2.5%.

وسددت الكويت في 21 أغسطس الماضي 100 مليون دينار من بينها 40 مليون دينار أدوات دين إسلامية، و60 مليون دينار سندات تقليدية، والتي صدرتها في 30 أغسطس 2017 بآجل 7 سنوات، وكانت محددة بمعدل فائدة متغير عند 2.75%.

ويتبقى على الكويت من أدوات الدين السيادية المحلية 50 مليون دينار من بينها 20 مليونا أدوات دين إسلامية، و30 مليونا أدوات سندات سيادية قائمة صدرت في 21 يونيو 2017 بأجل 10 سنوات لتستحق في 9 يونيو 2027، وهي شريحة محددة بمعدل فائدة متغير عند 3%.

وكانت الكويت قد بدأت الدخول في دائرة السندات السيادية مع بدء العجوزات في الميزانية العامة للدولة مع انهيار أسعار النفط قبل 10 سنوات، وصولا إلى إصدارها سندات دولية بـ 8 مليارات دولار، الشريحة الأولى منها بـ 3.5 مليارات دولار، لأجل 10 سنوات وسددت بالكامل.

ومن أصل 8 مليارات دولار تتبقى الشريحة الثانية من السندات الدولية والبالغ قيمتها 4.5 مليارات دولار (ما يعادل 1.37 مليار دينار) والتي صدرت لأجل 10 سنوات لتستحق في 20 مارس 2027 والتي سعرت حينها بـ 100 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأميركية.

يذكر أن إجمالي الدين المحلي كان قد بلغ 600 مليون دينار، وكان آخر تاريخ استحقاق في 21 أغسطس 2024، وتوزع على 9 إصدارات تراوحت مدتها من 5 إلى 10 سنوات، وبدأ السداد في عام 2022.

أما الدين العالمي فبلغت قيمته 2.44 مليار دينار كان عبارة عن اصدارين دوليين بقيمة 1.07 مليار دينار وتم سداده بتاريخ 20 مارس 2022، ومتبقٍ إصدار بقيمة 1.37 مليار دينار سيتم سداده بتاريخ استحقاق 20 مارس 2027.