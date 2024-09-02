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1 8 مليار دينار قروضا منحت بالكويت في أول 7 أشهر من 2024

9/2/2024 7:21:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علاء مجيد
كشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي عن ارتفاع القروض الاستهلاكية الممنوحة بالكويت خلال الأشهر الـ 7 الأولى من 2024، بقيمة 59 مليون دينار بنسبة 3%، لتصل إلى 2.03 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 1.97 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.
وأظهرت البيانات أن حجم القروض الممنوحة من البنوك الكويتية خلال أول 7 أشهر من العام الحالي بلغ 1.82 مليار دينار، بارتفاع 3.4%، ليصل إجمالي الائتمان الممنوح في الكويت إلى 55.37 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع مستوياته البالغة 53.55 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.
وجاء زيادة حجم القروض الممنوحة بالبلاد منذ بداية العام الحالي، وسط نمو غالبية الائتمان الممنوح إلى كل القطاعات الاقتصادية، حيث بلغت القروض الإسكانية، وهي قروض شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة، تقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، مستوى 16.24 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، بارتفاع خلال 7 أشهر بقيمة 230 مليون دينار وبنسبة 1.42%، بالمقارنة مع رصيدها البالغ 16.01 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023. وبحسب البيانات، فقد بلغ إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية يوليو مستوى 19.01 مليار دينار، مرتفعه خلال أول 7 أشهر من العام الحالي، بواقع 250 مليون دينار وبنسبة نمو 1.35%، وذلك بالمقارنة مع مستواها البالغ 18.76 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.
في حين شهدت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية ارتفاعا خلال أول 7 أشهر من 2024 لتسجل مستوى 3.62 مليارات دينار بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 3.5 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023 وبنسبة ارتفاع بلغت 3.5%. وبقيمة 120 مليون دينار.
نمو الودائع
وعلى صعيد الودائع، كشفت بيانات «المركزي» عن ارتفاع الودائع لدى البنوك الكويتية خلال الأشهر الـ 7 الأولى من 2024 لتبلغ مستوى 49.48 مليار دينار، مقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية 2023 والبالغة 48.72 مليار دينار، وبقيمة 755 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 1.55%.
وأشارت البيانات الى أن الارتفاع منذ بداية العام حتى يوليو الماضي، جاء مدفوعا بزيادة ودائع القطاع الخاص بالدينار لتصل إلى 36.53 مليار دينار مقارنة بـ 35.52 مليار دينار وبنسبة زيادة بلغت 2.58% وبقيمة 1.01 مليار دينار.
وأظهرت البيانات، صعود ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنهاية يوليو الماضي بقيمة 19 مليون دينار ليصل رصيد الودائع بالعملات الأجنبية إلى 1.83 مليار دينار مقارنة مع 1.81 مليار دينار بنهاية الربع الرابع من 2023 وبنسبة نمو 1.04%.
في المقابل، تراجعت ودائع المؤسسات العامة المالية وغير المالية خلال أشهر الـ 7 الأولى من العام الحالي لتصل إلى 5.98 مليارات دينار مقارنة بـ 6.76 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي بقيمة 777 مليون دينار وبنسبة انخفاض بلغت 11.5%.
ولفتت بينات المركزي إلى ارتفاع الودائع الحكومية منذ بداية العام حتى نهاية يوليو الماضي لتصل إلى 5.13 مليارات دينار مقارنة بـ 4.63 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي وبنسبة نمو بلغت 10.77% وبقيمة 499 مليون دينار.

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