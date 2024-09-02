1 8 مليار دينار قروضا منحت بالكويت في أول 7 أشهر من 2024

(MENAFN
- Al-Anbaa)
علاء مجيد
كشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي عن ارتفاع القروض الاستهلاكية الممنوحة بالكويت خلال الأشهر الـ 7 الأولى من 2024، بقيمة 59 مليون دينار بنسبة 3%، لتصل إلى 2.03 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 1.97 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.
وأظهرت البيانات أن حجم القروض الممنوحة من البنوك الكويتية خلال أول 7 أشهر من العام الحالي بلغ 1.82 مليار دينار، بارتفاع 3.4%، ليصل إجمالي الائتمان الممنوح في الكويت إلى 55.37 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع مستوياته البالغة 53.55 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.
وجاء زيادة حجم القروض الممنوحة بالبلاد منذ بداية العام الحالي، وسط نمو غالبية الائتمان الممنوح إلى كل القطاعات الاقتصادية، حيث بلغت القروض الإسكانية، وهي قروض شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة، تقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، مستوى 16.24 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، بارتفاع خلال 7 أشهر بقيمة 230 مليون دينار وبنسبة 1.42%، بالمقارنة مع رصيدها البالغ 16.01 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023. وبحسب البيانات، فقد بلغ إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية يوليو مستوى 19.01 مليار دينار، مرتفعه خلال أول 7 أشهر من العام الحالي، بواقع 250 مليون دينار وبنسبة نمو 1.35%، وذلك بالمقارنة مع مستواها البالغ 18.76 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.
في حين شهدت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية ارتفاعا خلال أول 7 أشهر من 2024 لتسجل مستوى 3.62 مليارات دينار بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 3.5 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023 وبنسبة ارتفاع بلغت 3.5%. وبقيمة 120 مليون دينار.
نمو الودائع
وعلى صعيد الودائع، كشفت بيانات «المركزي» عن ارتفاع الودائع لدى البنوك الكويتية خلال الأشهر الـ 7 الأولى من 2024 لتبلغ مستوى 49.48 مليار دينار، مقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية 2023 والبالغة 48.72 مليار دينار، وبقيمة 755 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 1.55%.
وأشارت البيانات الى أن الارتفاع منذ بداية العام حتى يوليو الماضي، جاء مدفوعا بزيادة ودائع القطاع الخاص بالدينار لتصل إلى 36.53 مليار دينار مقارنة بـ 35.52 مليار دينار وبنسبة زيادة بلغت 2.58% وبقيمة 1.01 مليار دينار.
وأظهرت البيانات، صعود ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنهاية يوليو الماضي بقيمة 19 مليون دينار ليصل رصيد الودائع بالعملات الأجنبية إلى 1.83 مليار دينار مقارنة مع 1.81 مليار دينار بنهاية الربع الرابع من 2023 وبنسبة نمو 1.04%.
في المقابل، تراجعت ودائع المؤسسات العامة المالية وغير المالية خلال أشهر الـ 7 الأولى من العام الحالي لتصل إلى 5.98 مليارات دينار مقارنة بـ 6.76 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي بقيمة 777 مليون دينار وبنسبة انخفاض بلغت 11.5%.
ولفتت بينات المركزي إلى ارتفاع الودائع الحكومية منذ بداية العام حتى نهاية يوليو الماضي لتصل إلى 5.13 مليارات دينار مقارنة بـ 4.63 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي وبنسبة نمو بلغت 10.77% وبقيمة 499 مليون دينار.
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