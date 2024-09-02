نفط الكويت تدمج عمليات شمال وغرب الكويت وتنقلات بين 3 نواب للرئيس التنفيذي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أحمد مغربي
أصدر الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت أحمد جابر العيدان تعميما اليوم الاثنين يقضي بدمج مديريتي شمال الكويت مع غرب الكويت وتعيين 3 نواب للرئيس التنفيذي في الشركة.
وجاء في التعميم انه بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة شركة نفط الكويت رقم 13 للسنة المالية 2024-2025 بتاريخ 1 سبتمبر 2024 يعمل بالتغييرات الإدارية التالية اعتبارا من اليوم الاثنين وهي كالآتي:
أولا: دمج مديرية غرب الكويت مع مديرية شمال الكويت لتصبح مديرية شمال وغرب الكويت ويصبح عيسى عبدالرحمن المراغي نائبا للرئيس التنفيذي شمال وغرب الكويت.
ثانيا: مديرية التخطيط والابتكار: يصبح محمد خليفة العبدالجليل نائبا للرئيس التنفيذي للتخطيط والابتكار.
ثالثا: مديرية جنوب وشرق الكويت: يصبح فؤاد الشيخ نائبا للرئيس التنفيذي جنوب وشرق الكويت.
.. والشركة تطرح 4 مناقصات لمشاريع نفطية
محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت طرحت 4 مناقصات لمشاريع نفطية، ما يعكس جانبا من الجهود المستمرة لزيادة نشاط مشروعات النفط والغاز في البلاد.
وتتركز 3 مناقصات في العقود المطروحة على بناء محطات كهرباء فرعية لتوفير الطاقة لمضخات الرفع الاصطناعية والمشعبات البعيدة في جنوب شرق الكويت، أما المناقصة الرابعة فتتعلق بمشروع تطوير نظام ربط ذي خمسة آبار مع الأعمال المرتبطة به.
وقد حددت شركة نفط الكويت يوم 24 نوفمبر موعدا نهائيا لتقديم العروض لجميع المناقصات الأربع، ووضعت وثائق المناقصات في متناول ايدي الشركات المعنية في 25 أغسطس، ومن المقرر عقد اجتماع ما قبل تقديم العروض للمحطات الفرعية الثلاث في 22 سبتمبر.
ولفتت المجلة إلى أن القيمة الإجمالية لمشاريع النفط النشطة في الكويت زادت بأكثر من الضعف منذ بداية العام، وفقا للبيانات التي جمعتها مجلة ميد بروجكتس التي تتتبع نشاط المشاريع الإقليمية. وارتفعت القيمة الإجمالية لمشاريع النفط النشطة في مرحلتي ما قبل التنفيذ وقيد التنفيذ من 7 مليارات دولار في بداية العام إلى أكثر من 14.9 مليار دولار في نهاية يوليو.
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