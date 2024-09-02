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نفط الكويت تدمج عمليات شمال وغرب الكويت وتنقلات بين 3 نواب للرئيس التنفيذي

9/2/2024 7:21:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
أصدر الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت أحمد جابر العيدان تعميما اليوم الاثنين يقضي بدمج مديريتي شمال الكويت مع غرب الكويت وتعيين 3 نواب للرئيس التنفيذي في الشركة.
وجاء في التعميم انه بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة شركة نفط الكويت رقم 13 للسنة المالية 2024-2025 بتاريخ 1 سبتمبر 2024 يعمل بالتغييرات الإدارية التالية اعتبارا من اليوم الاثنين وهي كالآتي:
أولا: دمج مديرية غرب الكويت مع مديرية شمال الكويت لتصبح مديرية شمال وغرب الكويت ويصبح عيسى عبدالرحمن المراغي نائبا للرئيس التنفيذي شمال وغرب الكويت.
ثانيا: مديرية التخطيط والابتكار: يصبح محمد خليفة العبدالجليل نائبا للرئيس التنفيذي للتخطيط والابتكار.
ثالثا: مديرية جنوب وشرق الكويت: يصبح فؤاد الشيخ نائبا للرئيس التنفيذي جنوب وشرق الكويت.
.. والشركة تطرح 4 مناقصات لمشاريع نفطية
محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت طرحت 4 مناقصات لمشاريع نفطية، ما يعكس جانبا من الجهود المستمرة لزيادة نشاط مشروعات النفط والغاز في البلاد.
وتتركز 3 مناقصات في العقود المطروحة على بناء محطات كهرباء فرعية لتوفير الطاقة لمضخات الرفع الاصطناعية والمشعبات البعيدة في جنوب شرق الكويت، أما المناقصة الرابعة فتتعلق بمشروع تطوير نظام ربط ذي خمسة آبار مع الأعمال المرتبطة به.
وقد حددت شركة نفط الكويت يوم 24 نوفمبر موعدا نهائيا لتقديم العروض لجميع المناقصات الأربع، ووضعت وثائق المناقصات في متناول ايدي الشركات المعنية في 25 أغسطس، ومن المقرر عقد اجتماع ما قبل تقديم العروض للمحطات الفرعية الثلاث في 22 سبتمبر.
ولفتت المجلة إلى أن القيمة الإجمالية لمشاريع النفط النشطة في الكويت زادت بأكثر من الضعف منذ بداية العام، وفقا للبيانات التي جمعتها مجلة ميد بروجكتس التي تتتبع نشاط المشاريع الإقليمية. وارتفعت القيمة الإجمالية لمشاريع النفط النشطة في مرحلتي ما قبل التنفيذ وقيد التنفيذ من 7 مليارات دولار في بداية العام إلى أكثر من 14.9 مليار دولار في نهاية يوليو.

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