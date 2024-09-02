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افتتاح النقل البحري والتدقيق والجودة في العارضية

9/2/2024 7:21:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار حرص وزارة الداخلية على تسهيل الإجراءات على المواطنين وإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر، افتتح مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل العميد الركن بحري الشيخ مبارك علي اليوسف مبنى إدارة النقل البحري وإدارة التدقيق والجودة في مقرهما الجديد بمنطقة العارضية.

وقام مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل بجولة تفقدية على إدارات وأقسام المبنى الجديد بحضور عدد من ضباط الإدارة، والتقى المراجعين وتبادل معهم الحوار واستمع لآرائهم ومقترحاتهم، حيث عبروا عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الداخلية. ووجه العميد الشيخ مبارك اليوسف بتقديم أفضل الخدمات بأسلوب عصري ومتطور باستخدام أحدث النظم الإدارية والخدماتية، مما يسهل إجراءات المعاملات ويختصر الزمن المحدد لإنجازها.

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