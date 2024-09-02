افتتاح النقل البحري والتدقيق والجودة في العارضية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
في إطار حرص وزارة الداخلية على تسهيل الإجراءات على المواطنين وإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر، افتتح مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل العميد الركن بحري الشيخ مبارك علي اليوسف مبنى إدارة النقل البحري وإدارة التدقيق والجودة في مقرهما الجديد بمنطقة العارضية.
وقام مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل بجولة تفقدية على إدارات وأقسام المبنى الجديد بحضور عدد من ضباط الإدارة، والتقى المراجعين وتبادل معهم الحوار واستمع لآرائهم ومقترحاتهم، حيث عبروا عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الداخلية. ووجه العميد الشيخ مبارك اليوسف بتقديم أفضل الخدمات بأسلوب عصري ومتطور باستخدام أحدث النظم الإدارية والخدماتية، مما يسهل إجراءات المعاملات ويختصر الزمن المحدد لإنجازها.
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