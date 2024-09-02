بالفيديو السفير العماني حجم التبادل التجاري مع الكويت ارتفع 3 أضعاف

علاقات الكويت وعمان ممتازة وتاريخية ويجمعهما تنسيق وديبلوماسي وتوافق في الآراء والمنطلقات



أسامة دياب

أشاد السفير العماني لدى البلاد د.صالح الخروصي بعمق العلاقات الكويتية - العمانية والتي وصفها بالممتازة والتاريخية، لافتا إلى أن البلدين يجمعهما تنسيق سياسي وديبلوماسي وتوافق في الآراء والمنطلقات، لافتا إلى وجود تعاون ونشاط اقتصادي ثنائي ملموس ومشاريع مشتركة وتبادل تجاري مميز بينهما، موضحا أن الاقتصاد بشكل عام يقود قاطرة العلاقات الثنائية بين الدول.

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي عقده للإعلان عن فعاليات الأسبوع الثقافي العماني في الكويت الذي يبدأ اليوم الثلاثاء ويستمر حتى 5 الجاري، أن مشاريع الربط الخاص بالسكك الحديدية بين دول مجلس التعاون دخلت في مراحل التنفيذ بين الإمارات وعمان، وأيضا مشروع الربط السككي بين السعودية والكويت، موضحا أن هذا المشروع سيعزز ويسرع من وتيرة التبادل التجاري بين دول المنطقة بشكل عام ويعزز وصول بضائعها إلى أسواق أخرى إقليمية.

وحول حجم التبادل التجاري بين البلدين قال: «نود أن نشير هنا إلى ارتفاع معدلات التبادل التجاري بين البلدين، حيث كان حجم التبادل في عام 2022 نحو 282 مليون ريال عماني ليقفز في العام الماضي إلى 877 مليون ريال، فيما تشير الإحصائيات إلى أن التبادل التجاري خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي 2024 بلغ 400 مليون ريال، وهو معدل كبير بطبيعة الحال».

وذكر ان الاستثمار الكويتي المباشر في سلطنة عمان شهد أيضا ارتفاعا من 797 مليون ريال عماني في عام 2022 إلى 831 مليون ريال في عام 2023، لافتا إلى أن معظم الاستثمارات كانت في الصناعات التحويلية، والأنشطة العقارية، والفنادق والمطاعم، والتجارة، والوساطة المالية.

وأضاف ان هناك تقريبا من 200-300 شركة عمانية - كويتية تعمل بين البلدين في مختلف المجالات ومنها الطاقة والنفط، وأن هناك إقبالا على المنتجات العمانية.

وتابع ان اجتماع اللجنة الكويتية - العمانية المشتركة سيعقد قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى وجود عدد من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجهات المعنية في البلدين في قطاعات مختلفة لازالت قيد الدراسة، كاشفا عن انعقاد ملتقى اقتصادي بين البلدين برعاية وزارتي التجارة والصناعة وغرفتي التجارة والصناعة ورجال الأعمال وشركات من الطرفين، متوقعا أن يكون في شهر ديسمبر أو قبل نهاية العام.

وأشار إلى ان هذا العام شهد زيارتين مهمتين هما زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى عمان في فبراير، حيث شهد افتتاح مصفاة الدقم التي تعتبر من أكبر مشاريع التعاون في قطاع الطاقة بين البلدين في منظومتنا الخليجية والتي تصل إلى 9 مليارات دولار، ومن ثم كان بعد ذلك زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق إلى الكويت في مايو، وكانت هناك محادثات رفيعة المستوى بين القيادتين، وتوجيهات مباشرة بتعزيز هذه العلاقة لما فيه خير لمصلحة البلدين ومنطقتها، وأيضا كانت هناك زيارة السلطان إلى متحف قصر السلام وأبدى إعجابه بمحتوياته وما تضمنه من مفردات ثقافية لتاريخ الكويت وأهميته الثقافية.

وحول قطاع السياحة قال الخروصي انه بانتظار نتائج الترويج السياحي الذي حدث مؤخرا، لافتا إلى ان القراءات الأولية تشير لوجود ارتفاع بأعداد السياح، موضحا انه حتى منتصف أغسطس الماضي وصل عدد السياح لنحو 816 ألف سائح، ولكن مع نهاية الشهر الجاري من المتوقع أن يزيد العدد عن مليون سائح حسب ما خططت وزارة السياحة في سلطنة عمان، مشيرا إلى زيادة أعداد السائحين الكويتيين بصورة ملحوظة.

وبالعودة للمناسبة قال الخروصي: «لدينا الاهتمام بالعلاقات الثقافية لعدة أسباب أهمها أن ما بين عمان والكويت علاقات ثقافية متطورة ومؤسسات ثقافية فاعلة بين البلدين سواء في القطاع الرسمي الحكومي أو القطاع الأهلي وبالتالي يوجد برامج تعاون مشترك بين المؤسسات الثقافية العمانية والكويتية منذ أمد بعيد».

وتابع ان لدينا الآن الأسبوع الثقافي العماني في الكويت هو واحد من بين أبرز الأشياء والفعاليات التي سنقوم بها، وسيكون الفترة من 3-5 سبتمبر من الشهر الجاري بفعاليات متعددة ما بين أمسية ثقافية وأمسية شعرية ومحاضرات وأمسية موسيقية بالإضافة إلى معرض الكتاب.

فعاليات الأسبوع الثقافي العماني في البلاد

قال السفير العماني د.صالح الخروصي إن افتتاح الأسبوع الثقافي العماني في البلاد سيكون اليوم الثلاثاء ويبدأ الافتتاح بمعرض إصدارات مشتركة بين المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وسفارة سلطنة عمان، وهناك عدد من المشاركين من الجمعية العمانية للأدباء والكتاب بوجود رئيس الجمعية، وبعد افتتاح المعرض سيكون هناك حفل موسيقي تحييه العازفة العمانية مريم المنجي والعازف يعقوب العاصمي وهما من أبرز العازفين بسلطنة عمان، وأتمنى أن ينال حضورهم رضا الجمهور.

وأضاف: بعد الحفل الموسيقي ستقام ندوة العلاقات العمانية ـ الكويتية وسيحييها أ.د.محسن الكندي وهو أكاديمي وباحث بالتاريخ الثقافي وحاصل على جائزة السلطان قابوس للثقافة والعلوم والآداب في أولى دوراتها في سنة 2012، وحصل على جائزة شخصية العام الثقافية في سلطنة عمان في أول دورة لها في 2021 وله أبحاث وكتب في الأدب والنقد والتاريخ الثقافي العماني، حيث سيستعرض مراحل من الإضاءات من التاريخ الثقافي المشترك بين عمان والكويت، والعلاقات الثقافية المشتركة، والعلاقات لها انعكاسات على الصحافة بفترة مبكرة في الأربعينيات والخمسينيات، ومن المؤتمرات والندوات الثقافية ومن خلال المراسلات بين الأدباء والشعراء بين الطرفين ويستعرض مجملها.

كما ستشارك في الجلسة نفسها الباحثة الكويتية آلاء المنصور، وهي كتبت كتابا أكاديميا عن العلاقات العمانية - الكويتية، ومدير الجلسة سيكون بدر الفيلكاوي.

وتابع السفير العماني: بعد هذه الندوة ستكون هناك أمسية شعرية تحييها الشاعرة العمانية بدرية البدري وهي شاعرة وروائية صدر لها العديد من الإصدارات المطبوعة في الشعر الفصيح وأدب الأطفال والعديد من القراءات النقدية وحصلت على العديد من الجوائز والشاعر يوسف الكمالي وهناك شاعر كويتي فيصل العنزي وستكون الأمسية بإدارة الشاعر الحارث الخراز، وجميع الفعاليات ستكون في المكتبة الوطنية.

وختم الخروصي: الفعالية الأخيرة ستكون محاضرة عن أنماط العمارة العمانية المحصنة للباحث العماني سعيد الصقلاوي وهو حاصل على الهندسة في التخطيط وأكمل دراساته العليا بالتصميم الحضري في جامعة ليفربول في بريطانيا ورئيس الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، وله إصدارات شعرية متعددة، وهو يجمع بين تخصص أكاديمي بالهندسة وهواياته بالشعر والأدب، وتركيزه على نمط العمران المحصن السبب أن عمان بطبيعتها الجغرافية وتراثها الثقافي بها الكثير من أنماط القلاع والقصور والأبراج، وعمان بها ما لا يقل عن 4000 معلم معروف من هذه الأنماط.