مجلس العلاقات العربية والدولية موقف عربي موحد وصلب لوقف العدوان على الفلسطينيين وكسر الحصار المفروض على غزة



حكومة الاحتلال لن ترتدع إلا باتخاذ إجراءات عربية وإسلامية تستجيب لمطالب الشعوب والتأكيد على إلزامية مبادرة السلام العربية

العدوانية الإسرائيلية ليست موجهة ضد طرف فلسطيني بل ضد الشعب بكل قواه وضد حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة الاحتلال الإسرائيلي ينفذ 3 جرائم حرب بالتوازي هي الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعقوبات الجماعية بما في ذلك حرب التجويع



دعا مجلس العلاقات العربية والدولية إلى موقف عربي موحد وصلب داعم لجهود وقف العدوان الوحشي والهمجي المستمر من الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وإلى الانضمام الى جنوب أفريقيا في قضية محكمة العدل الدولية حول الإبادة الجماعية في غزة وتنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية بكسر الحصار المفروض على القطاع بتنظيم قافلة إنسانية جماعية عربية وإسلامية.

وقال المجلس الذي يرأسه محمد جاسم الصقر، في بيان صحافي تضمن نداء إلى الأمة العربية: إن سياسة الإبادة الجماعية ومخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي تعتبر تحديا صارخا للإجماع الدولي المطلق على إدانة تلك السياسات والممارسات الفاشية والتي تهدد بشكل خطير الأمن والسلم إقليميا ودوليا.

وأضاف أنه بعد نحو أحد عشر شهرا من الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة والتي تترافق مع هجمات غير مسبوقة لقواته والمستوطنين المستعمرين ضد سكان الضفة الغربية واستباحة تهويدية للمسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وصلت الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة إلى درجة كارثية.

وأوضح أن جيش الاحتلال يجمع القصف الوحشي والتدمير مع حرب بيولوجية وبينية ضد سكان قطاع غزة، وتجاوز عدد الشهداء خمسين ألفا (بمن فيهم من هم تحت الأنقاض) وعدد الجرحى 92 ألفا عدد كبير منهم سيستشهد بسبب تدمير الاحتلال لمعظم المرافق الطبية وتجاوز عدد المصابين بالأمراض 1.700 مليون شخص بمن فيهم 76 ألفا مصابون بالتهاب الكبد الوبائي وعشرات الآلاف المصابين بالأمراض الجلدية وبدأ وباء شلل الأطفال الذي تم القضاء عليه سابقا في الظهور.

ولفت إلى أن 1.600 مليون شخص من سكان قطاع غزة يحشرون الآن في شريط ضيق لا تتجاوز مساحته 24 كيلومترا مربعا محرومين من المياه النقية والغذاء والدواء والمساكن وأبسط مقومات الحياة الإنسانية.

وأكد أنها أكبر كارثة إنسانية من صنع الإنسان عرفتها البشرية في العصر الحديث وتترافق مع ثلاث جرائم حرب ينفذها الاحتلال بالتوازي هي الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعقوبات الجماعية بما في ذلك حرب التجويع ومع ذلك لا نجد أيا من الدول التي تنادي بحقوق الإنسان والديموقراطية تقف مع الشعب الفلسطيني كما لا يوجد ما يبرر هذه الجرائم ومنها قتل 17 ألف طفل وبينهم 115 طفلا ولدوا وقتلوا خلال الحرب الوحشية.

وذكر أن العدوانية الإسرائيلية ليست موجهة ضد طرف فلسطيني واحد بل ضد الشعب الفلسطيني بكل قواه ومكوناته وضد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وهدفها هو ضم وتهويد كل أراضي فلسطين دون استثناء ومحاولة تنفيذ التطهير العرقي للشعب الفلسطيني بأسره.

ونبه المجلس إلى أن حكومة الاحتلال الفاشية لم تكن لتتجرأ على ارتكاب كل هذه الجرائم لولا تقاعس المجتمع الدولي وسياسة المعايير المزدوجة ولم تكن لتتجرأ أيضا على المس بقدسية أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لولا عجز المجتمع الدولي عن فرض تطبيق قرارات الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة بقرارات الأمم المتحدة وحكم محكمة العدل الدولية.

وذكر مجلس العلاقات العربية والدولية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لن ترتدع إلا باتخاذ إجراءات عربية وإسلامية تستجيب لمطالب الشعوب العربية والتأكيد على إلزامية المرجعية السياسية التي أرستها مبادرة السلام العربية والتي اعتمدتها القمة العربية في بيروت العام 2002 وتكامل عناصرها وترابط تطبيقها بما يحقق السلام الشامل والعادل في المنطقة ويضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد بهذا الشأن أيضا على الالتزام بموقف عربي رسمي موحد وصلب داعم لجهود وقف العدوان الوحشي والهمجي المستمر على الشعب الفلسطيني يوازن الانحياز السافر للموقف الإسرائيلي المتعنت وسياسة الإبادة الجماعية ومخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية التي تنتهجها إسرائيل في تحد صارخ للإجماع الدولي المطلق على إدانة تلك السياسات والممارسات الفاشية والتي تهدد بشكل خطير الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

ودعا في هذا الصدد إلى الانضمام الى جنوب أفريقيا في قضية محكمة العدل الدولية حول الإبادة الجماعية وإلى تنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية بكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وتنظيم قافلة إنسانية جماعية من مجموع الدول العربية والإسلامية لكسر ذلك الحصار.

وأشار إلى أن جميع الشعوب العربية والإسلامية متلاحمة بكل جوارحها بلا شك في تأييد ودعم الشعب الفلسطيني وصموده البطولي، وخصوصا في قطاع غزة وهي تطمح لترجمة تأييدها إلى خطوات عملية ملموسة تفرض ضغطا حقيقيا على حكومة الاحتلال الإسرائيلي.