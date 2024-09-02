المشاري تطوير إستراتيجية بنك الائتمان

(MENAFN
- Al-Anbaa)
فرحان الشمري و«كونا»
كلّف وزير
الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بإعداد مذكرة متكاملة تحفظ حق الأسرة بخصوص مقترح تقدم به المشاري بشأن آلية تعديل ضوابط إصدار وثائق التملك للوحدات السكنية من أجل ضمان استقرار الأسر الكويتية.
وفي السياق نفسه، قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية في اجتماعه الأول برئاسة الوزير دراسة إنشاء وحدات سكنية لفئة قانون (من باع بيته) في مدينة الوفرة السكنية لتشمل بقية الطلبات المشمولة بهذا القانون.
من جانب آخر، أكد المشاري ضرورة تمكين جميع مراكز خدمة العملاء في بنك الائتمان الكويتي من تقديم خدماتها بأعلى درجات الكفاءة. وذكر البنك في بيان أن ذلك جاء في تصريح صحافي للوزير المشاري بمناسبة زيارته للبنك للاطلاع على قطاعاته وتفقد سير العمل.
وأضاف ان الوزير المشاري اجتمع خلال الزيارة مع قيادات البنك واستمع لشرح مفصل عن أعمال البنك واستراتيجيته وخططه المستقبلية والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها في المرحلة المقبلة، وأبرزها المتعلقة بخططه التمويلية والخدمات الإلكترونية والرقمية.
وأوضح البيان أن الوزير المشاري حث القياديين والإشرافيين على تقديم أفضل خدمة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم وتسهيل جميع الإجراءات للحصول على خدمات البنك التي يقدمها بأيسر السبل من خلال التنسيق المشترك بين الجهات ذات العلاقة واستمرار العمل بسياسة الباب المفتوح.
ولفت إلى أن المشاري أكد أن البنك يعد إحدى أهم المؤسسات التي شاركت بشكل أساسي ومحوري في بناء الكويت الحديثة.
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