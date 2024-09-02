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المشاري تطوير إستراتيجية بنك الائتمان

9/2/2024 7:21:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فرحان الشمري و«كونا»
كلّف وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بإعداد مذكرة متكاملة تحفظ حق الأسرة بخصوص مقترح تقدم به المشاري بشأن آلية تعديل ضوابط إصدار وثائق التملك للوحدات السكنية من أجل ضمان استقرار الأسر الكويتية.

وفي السياق نفسه، قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية في اجتماعه الأول برئاسة الوزير دراسة إنشاء وحدات سكنية لفئة قانون (من باع بيته) في مدينة الوفرة السكنية لتشمل بقية الطلبات المشمولة بهذا القانون.

من جانب آخر، أكد المشاري ضرورة تمكين جميع مراكز خدمة العملاء في بنك الائتمان الكويتي من تقديم خدماتها بأعلى درجات الكفاءة. وذكر البنك في بيان أن ذلك جاء في تصريح صحافي للوزير المشاري بمناسبة زيارته للبنك للاطلاع على قطاعاته وتفقد سير العمل.

وأضاف ان الوزير المشاري اجتمع خلال الزيارة مع قيادات البنك واستمع لشرح مفصل عن أعمال البنك واستراتيجيته وخططه المستقبلية والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها في المرحلة المقبلة، وأبرزها المتعلقة بخططه التمويلية والخدمات الإلكترونية والرقمية.

وأوضح البيان أن الوزير المشاري حث القياديين والإشرافيين على تقديم أفضل خدمة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم وتسهيل جميع الإجراءات للحصول على خدمات البنك التي يقدمها بأيسر السبل من خلال التنسيق المشترك بين الجهات ذات العلاقة واستمرار العمل بسياسة الباب المفتوح.

ولفت إلى أن المشاري أكد أن البنك يعد إحدى أهم المؤسسات التي شاركت بشكل أساسي ومحوري في بناء الكويت الحديثة.

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