خادم الحرمين يصدر أمرين ملكيين بإعادة تشكيل كبار العلماء ومجلس الشورى

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- Al-Anbaa)
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرين ملكيين بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء، ومجلس الشورى.
ونص الأمر الملكي الأول بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) على أن «يعاد تكوين هيئة كبار العلماء من أصحاب الفضيلة الرئيس والأعضاء التالية أسماؤهم ابتداء من 1/3/1446هـ : سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ - رئيسا، وعضوية كل من، الشيخ د.صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، والشيخ د.عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ د.عبدالله بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن التركي، والشيخ عبدالله بن سليمان بن محمد المنيع، والشيخ د.صالح بن عبدالله بن محمد بن حميد، والشيخ د.محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى، والشيخ د.عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن المطلق، والشيخ د.سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري، والشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد الكلية، والشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب، والشيخ محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ، والشيخ يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد، والشيخ د.محمد بن محمد المختار بن محمد مزيد، والشيخ د.جبريل بن محمد بن حسن البصيلي، والشيخ د.عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان، والشيخ د.غالب بن محمد بن أبوالقاسم حامظي، والشيخ سامي بن محمد بن عبدالله الصقير، والشيخ د.بندر بن عبدالعزيز بن سراج بليله، والشيخ عبدالباقي بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مبارك، والشيخ د.عبدالإله بن محمد بن أحمد الملا.
ونص الأمر الملكي الثاني على أن يتكون مجلس الشورى من الشيخ د.عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رئيسا - والأعضاء التالية أسماؤهم لمدة 4 سنوات هجرية ابتداء من 3/3/1446هـ : د.مشعل بن فهم بن محمد السلمي (نائب رئيس مجلس الشورى)، ود.حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي (مساعد رئيس مجلس الشورى)، وابتسام بنت عبدالله بن عبدالرحمن الجبير، ود.إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحديثي، ود.إبراهيم بن محمد بن عبدالله القناص، وم.إبراهيم بن محمد بن هادي تركي آل دغرير، وأ.أحمد بن سعد بن فهد الكريديس، أ.أحمد بن عبدالرحمن بن مشحن الوردي، وأ.أحمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى، وأ.أحمد بن مبروك بن فرج الحجيلي، ود.أروى بنت عبيد بن حمود الرشيد، ود.أسامة بن حسن بن إبراهيم عارف، وأ.أسامة بن عبدالعزيز بن سعد الربيعة، وأ.أسامة بن ياسين بن أحمد الخياري، د.أسماء بنت سليمان بن عبدالله المويشير، ود.إشراق بنت علي بن أحمد رفاعي، سمو الأميرة د.الجوهرة بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود، ود.آمال بنت يحي بن عمر الشيخ، د.أمل بنت طلعت بن محمود قطان، د.أمل بنت عبدالعزيز بن محمد الهزاني، ود.أميرة بنت أحمد بن عبدالرحمن الجعفري، ود.إيمان بنت عبدالعزيز بن حمد الجبرين، د.باسم بن حمدي بن حامد السيد، واللواء بدر بن مساعد بن عبدالعزيز الشلهوب، ود.بشرى بنت أحمد بن عبدالعزيز الحماد، د.بندر بن معيض بن مقعد البقمي، د.تركي بن صالح بن عبدالله العواد، د.تركي بن مشهور بن عويجان العنزي، ود.تقوى بنت يوسف بن محمد عمر، وأ.ثامر بن نبيل بن عبدالإله نصيف، ود.حسن بن حجاب بن يحيى الحازمي، د.حسن بن سالم بن حسن مصلوم آل مصلوم، ود.حمد بن حسين بن محمد نامي بالحارث، وأ.حنان بنت عبدالله بن محمد السماري، ود.خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله الرويس، وم.خالد بن عبدالله بن محمد البريك، ود.خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن، وأ.خالد بن علي بن عبدالمحسن السيف، وأ.خالد بن ماجد بن سعود آل غرير، وأ.خالد بن محمد بن عبدالله محمد أبوملحه، وأ.خالد بن محمد بن عبدالله الزومان، ود.خالد بن محمود بن عمر زبير، ود.دلال بنت محي الدين بن محمد علي نمنقاني، وأ.رائدة بنت عبدالله بن راشد ابونيان، ود.راشد ابن مسلط ابن عبدالله الشريف، ود.ريمة بنت صالح بن أحمد اليحيا، وأ.زاهر بن محمد بن عبدالله الشهري، وأ.زياد بن معاشي بن ذوقان العطية، ود.سارة بنت سليمان بن صالح قاسم، د.سالم بن سيف بن سعد آل جربوع، وم.سالم بن علي بن محمد الشهراني، ود.سالم بن مسفر بن عبدالله آل فايع، وأ.سعد بن صليب بن مطلق العتيبي، ود.سعد بن عبدالرحمن بن محمد العمري، وأ.سعد بن مقبل بن غرم الله الميموني، وأ.سلام بن زكي بن عباس الخنيزي، ود.سلطان بن عقلاء بن حمود المرشد، واللواء صالح بن حمدان بن يحيى الزهراني، ود.صالح بن محمد بن صالح الشمراني، ود.صلاح بن خالد بن خيرالله الطالب، ود.طارق بن سعيد بن هليل الشمري، وأ.طارق بن عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه، ود.عائشة بنت حسن بن أحمد زكري، ود.عائشة بنت علي بن محمد حنش عريشي، ود.عادل بن سراج بن صالح ميرداد، ود.عاصم بن محمد بن منصور مدخلي، ود.عاطف بن سعد بن عاطف الشهري، ود.عبدالرحمن بن إبراهيم بن محمد الحصين، وم.عبدالرحمن بن سليمان بن إبراهيم السياري، واللواء الركن د.عبدالرحمن بن صنهات بن عبدالله الحربي، وأ.عبدالرحمن بن عبدالله بن إبراهيم السكران، ود.عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن محمد الراجحي، ود.عبدالرحمن بن علي بن محمد الجبر، ود.عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز المهناء، وم.عبدالعزيز بن بركات بن خضر المالكي، ود.عبدالعزيز بن سلامة بن محمد الجلعود، وم.عبدالعزيز بن محمد بن حمود القديمي، وأ.عبدالله بن أحمد بن صالح آل طاوي، ود.عبدالله بن سعد بن إبراهيم الوقداني، وأ.عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عيفان، ود.عبدالله بن علي بن عبادي الزهراني، ود.عبدالله بن عمر بن عبدالرحمن النجار، وأ.عبدالله بن فهد بن محمد الحسين، ود.عبدالله بن محمد بن عبدالله العطاس، وأ.عبدالله بن محمد بن عبدالله الماضي، ود.عبدالله بن نضال بن محمد عداس، وأ.عبدالمحسن بن ابراهيم بن عبدالعزيز الطوق، ود.عثمان بن موسى بن عثمان مقبول حكمي، وأ.عجلان بن عبدالعزيز بن عجلان العجلان، ود.عطية بن محمد بن عتيق العطوي، وأ.عقلاء بن علي التركي العقلاء، ود.علي بن إبراهيم بن علي اللاحم، وعلي بن إبراهيم بن علي حامد الغبان، ود.علي بن سعد بن علي العلي، وأ.علي بن عائض بن قداح القحطاني، وم.علي بن عايض بن ظافر القرني، واللواء علي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل الشيخ، ود.علي بن محمد بن سعيد الشهراني، واللواء الطيار الركن علي بن محمد بن يحي العسيري، ود.عهود بنت سلطان بن محمد الشهيل، والفريق عواد بن عيد بن عودة البلوي، ود.عيسى بن رفاعي بن بداح العتيبي، ود.غادة بنت طلعت بن عبدالهادي الهذلي، وأ.غانم بن راشد بن عبدالرحمن الغانم، ود.فارس بن عبدالله بن شافي العصيمي، وأ.فضل بن سعد بن محمد بوحسون البوعينين، ود.فهد بن حسن بن سعيد آل عقران، وسمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل سعود، ود.فهد بن سليمان بن عبدالله التخيفي، ود.فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن الطياش، وم.فهد بن عثمان بن منصور الكعيك، وأ.فيحان بن عبدالعزيز بن قنيفذ بن لبده، وأ.فيصل بن عبدالله فؤاد بن عبدالعزيز ابوبشيت، ود.فيصل بن عبدالله بن محمد البواردي، ود.لبنى بنت حسين بن راشد العجمي، ود.لطيفة بنت محمد بن عبدالعزيز العبد الكريم، ود.ليلى بنت عبدالغفار بن عبدالصمد فدا، ود.متعب بن عايد بن طلع المطيري، ود.مجدي بن ضيف الله بن عزيز السلمي، ود.محمد بن ابراهيم بن المحمد السحيباني، واللواء الركن محمد بن ابراهيم بن محمد العجاجي، ود.محمد بن حسين بن محمد عشري، وأ.محمد بن راشد بن إبراهيم الحميضي، وأ.محمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي، ود.محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الشعيبي، ود.محمد بن عبدالعزيز بن حمد الجرباء، ود.محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله الصالح، ود.محمد بن عبدالعزيز بن محمد العقيل، ود.محمد بن علي بن خلوفه مباركي، ود.مصلح بن معيض بن حمدان الحارثي، وم.مطلق بن الأسمر بن مفلح الشراري، ود.معتز بن طلعت بن محمد بخيت، ود.معن بن محمد بن عبدالفتاح المدني، ود.معيضة بنت معيض بن محمد الغامدي، ود.مفلح بن ربيعان بن شفلوت القحطاني، ود.منى بنت عبدالمحسن بن عبدالرحمن الفضلي، واللواء منصور بن سلطان بن عبدالله التركي، وم.مهدي بن ناصر بن جديع الدوسري، وأ.ناصر بن محمد بن عبدالعزيز الدغيثر، ود.ناصر بن منصور بن محمد طيران، ود.نجوى بنت عبدالكريم بن عبدالله الغامدي، ود.نهاد بنت عبدالله بن عبدالرحمن العمير، ود.هاني بن محمد بن أحمد ابوراس، ود.هشام بن كمال بن محمد الفارس، ود.هند بنت إبراهيم بن عايض الخماش، وأ.وليد بن حسن بن محمد امين عبدالشكور، ود.وليد بن محمد بن إبراهيم العيسى، ود.ياسر بن عبدالرحمن بن محمود حافظ، وأ.يحيى بن محمد بن إبراهيم المطرودي، وأ.يزيد بن محمد بن عبدالله التويجري.
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