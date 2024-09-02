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خادم الحرمين يصدر أمرين ملكيين بإعادة تشكيل كبار العلماء ومجلس الشورى

9/2/2024 7:21:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ‬أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرين ملكيين بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء، ومجلس الشورى.
ونص الأمر الملكي الأول بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) على أن «يعاد تكوين هيئة كبار العلماء من أصحاب الفضيلة الرئيس والأعضاء التالية أسماؤهم ابتداء من 1/3/1446هـ : سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ - رئيسا، وعضوية كل من، الشيخ د.صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، والشيخ د.عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ د.عبدالله بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن التركي، والشيخ عبدالله بن سليمان بن محمد المنيع، والشيخ د.صالح بن عبدالله بن محمد بن حميد، والشيخ د.محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى، والشيخ د.عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن المطلق، والشيخ د.سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري، والشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد الكلية، والشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب، والشيخ محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ، والشيخ يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد، والشيخ د.محمد بن محمد المختار بن محمد مزيد، والشيخ د.جبريل بن محمد بن حسن البصيلي، والشيخ د.عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان، والشيخ د.غالب بن محمد بن أبوالقاسم حامظي، والشيخ سامي بن محمد بن عبدالله الصقير، والشيخ د.بندر بن عبدالعزيز بن سراج بليله، والشيخ عبدالباقي بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مبارك، والشيخ د.عبدالإله بن محمد بن أحمد الملا.
ونص الأمر الملكي الثاني على أن يتكون مجلس الشورى من الشيخ د.عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رئيسا - والأعضاء التالية أسماؤهم لمدة 4 سنوات هجرية ابتداء من 3/3/1446هـ : د.مشعل بن فهم بن محمد السلمي (نائب رئيس مجلس الشورى)، ود.حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي (مساعد رئيس مجلس الشورى)، وابتسام بنت عبدالله بن عبدالرحمن الجبير، ود.إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحديثي، ود.إبراهيم بن محمد بن عبدالله القناص، وم.إبراهيم بن محمد بن هادي تركي آل دغرير، وأ.أحمد بن سعد بن فهد الكريديس، أ.أحمد بن عبدالرحمن بن مشحن الوردي، وأ.أحمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى، وأ.أحمد بن مبروك بن فرج الحجيلي، ود.أروى بنت عبيد بن حمود الرشيد، ود.أسامة بن حسن بن إبراهيم عارف، وأ.أسامة بن عبدالعزيز بن سعد الربيعة، وأ.أسامة بن ياسين بن أحمد الخياري، د.أسماء بنت سليمان بن عبدالله المويشير، ود.إشراق بنت علي بن أحمد رفاعي، سمو الأميرة د.الجوهرة بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود، ود.آمال بنت يحي بن عمر الشيخ، د.أمل بنت طلعت بن محمود قطان، د.أمل بنت عبدالعزيز بن محمد الهزاني، ود.أميرة بنت أحمد بن عبدالرحمن الجعفري، ود.إيمان بنت عبدالعزيز بن حمد الجبرين، د.باسم بن حمدي بن حامد السيد، واللواء بدر بن مساعد بن عبدالعزيز الشلهوب، ود.بشرى بنت أحمد بن عبدالعزيز الحماد، د.بندر بن معيض بن مقعد البقمي، د.تركي بن صالح بن عبدالله العواد، د.تركي بن مشهور بن عويجان العنزي، ود.تقوى بنت يوسف بن محمد عمر، وأ.ثامر بن نبيل بن عبدالإله نصيف، ود.حسن بن حجاب بن يحيى الحازمي، د.حسن بن سالم بن حسن مصلوم آل مصلوم، ود.حمد بن حسين بن محمد نامي بالحارث، وأ.حنان بنت عبدالله بن محمد السماري، ود.خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله الرويس، وم.خالد بن عبدالله بن محمد البريك، ود.خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن، وأ.خالد بن علي بن عبدالمحسن السيف، وأ.خالد بن ماجد بن سعود آل غرير، وأ.خالد بن محمد بن عبدالله محمد أبوملحه، وأ.خالد بن محمد بن عبدالله الزومان، ود.خالد بن محمود بن عمر زبير، ود.دلال بنت محي الدين بن محمد علي نمنقاني، وأ.رائدة بنت عبدالله بن راشد ابونيان، ود.راشد ابن مسلط ابن عبدالله الشريف، ود.ريمة بنت صالح بن أحمد اليحيا، وأ.زاهر بن محمد بن عبدالله الشهري، وأ.زياد بن معاشي بن ذوقان العطية، ود.سارة بنت سليمان بن صالح قاسم، د.سالم بن سيف بن سعد آل جربوع، وم.سالم بن علي بن محمد الشهراني، ود.سالم بن مسفر بن عبدالله آل فايع، وأ.سعد بن صليب بن مطلق العتيبي، ود.سعد بن عبدالرحمن بن محمد العمري، وأ.سعد بن مقبل بن غرم الله الميموني، وأ.سلام بن زكي بن عباس الخنيزي، ود.سلطان بن عقلاء بن حمود المرشد، واللواء صالح بن حمدان بن يحيى الزهراني، ود.صالح بن محمد بن صالح الشمراني، ود.صلاح بن خالد بن خيرالله الطالب، ود.طارق بن سعيد بن هليل الشمري، وأ.طارق بن عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه، ود.عائشة بنت حسن بن أحمد زكري، ود.عائشة بنت علي بن محمد حنش عريشي، ود.عادل بن سراج بن صالح ميرداد، ود.عاصم بن محمد بن منصور مدخلي، ود.عاطف بن سعد بن عاطف الشهري، ود.عبدالرحمن بن إبراهيم بن محمد الحصين، وم.عبدالرحمن بن سليمان بن إبراهيم السياري، واللواء الركن د.عبدالرحمن بن صنهات بن عبدالله الحربي، وأ.عبدالرحمن بن عبدالله بن إبراهيم السكران، ود.عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن محمد الراجحي، ود.عبدالرحمن بن علي بن محمد الجبر، ود.عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز المهناء، وم.عبدالعزيز بن بركات بن خضر المالكي، ود.عبدالعزيز بن سلامة بن محمد الجلعود، وم.عبدالعزيز بن محمد بن حمود القديمي، وأ.عبدالله بن أحمد بن صالح آل طاوي، ود.عبدالله بن سعد بن إبراهيم الوقداني، وأ.عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عيفان، ود.عبدالله بن علي بن عبادي الزهراني، ود.عبدالله بن عمر بن عبدالرحمن النجار، وأ.عبدالله بن فهد بن محمد الحسين، ود.عبدالله بن محمد بن عبدالله العطاس، وأ.عبدالله بن محمد بن عبدالله الماضي، ود.عبدالله بن نضال بن محمد عداس، وأ.عبدالمحسن بن ابراهيم بن عبدالعزيز الطوق، ود.عثمان بن موسى بن عثمان مقبول حكمي، وأ.عجلان بن عبدالعزيز بن عجلان العجلان، ود.عطية بن محمد بن عتيق العطوي، وأ.عقلاء بن علي التركي العقلاء، ود.علي بن إبراهيم بن علي اللاحم، وعلي بن إبراهيم بن علي حامد الغبان، ود.علي بن سعد بن علي العلي، وأ.علي بن عائض بن قداح القحطاني، وم.علي بن عايض بن ظافر القرني، واللواء علي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل الشيخ، ود.علي بن محمد بن سعيد الشهراني، واللواء الطيار الركن علي بن محمد بن يحي العسيري، ود.عهود بنت سلطان بن محمد الشهيل، والفريق عواد بن عيد بن عودة البلوي، ود.عيسى بن رفاعي بن بداح العتيبي، ود.غادة بنت طلعت بن عبدالهادي الهذلي، وأ.غانم بن راشد بن عبدالرحمن الغانم، ود.فارس بن عبدالله بن شافي العصيمي، وأ.فضل بن سعد بن محمد بوحسون البوعينين، ود.فهد بن حسن بن سعيد آل عقران، وسمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل سعود، ود.فهد بن سليمان بن عبدالله التخيفي، ود.فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن الطياش، وم.فهد بن عثمان بن منصور الكعيك، وأ.فيحان بن عبدالعزيز بن قنيفذ بن لبده، وأ.فيصل بن عبدالله فؤاد بن عبدالعزيز ابوبشيت، ود.فيصل بن عبدالله بن محمد البواردي، ود.لبنى بنت حسين بن راشد العجمي، ود.لطيفة بنت محمد بن عبدالعزيز العبد الكريم، ود.ليلى بنت عبدالغفار بن عبدالصمد فدا، ود.متعب بن عايد بن طلع المطيري، ود.مجدي بن ضيف الله بن عزيز السلمي، ود.محمد بن ابراهيم بن المحمد السحيباني، واللواء الركن محمد بن ابراهيم بن محمد العجاجي، ود.محمد بن حسين بن محمد عشري، وأ.محمد بن راشد بن إبراهيم الحميضي، وأ.محمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي، ود.محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الشعيبي، ود.محمد بن عبدالعزيز بن حمد الجرباء، ود.محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله الصالح، ود.محمد بن عبدالعزيز بن محمد العقيل، ود.محمد بن علي بن خلوفه مباركي، ود.مصلح بن معيض بن حمدان الحارثي، وم.مطلق بن الأسمر بن مفلح الشراري، ود.معتز بن طلعت بن محمد بخيت، ود.معن بن محمد بن عبدالفتاح المدني، ود.معيضة بنت معيض بن محمد الغامدي، ود.مفلح بن ربيعان بن شفلوت القحطاني، ود.منى بنت عبدالمحسن بن عبدالرحمن الفضلي، واللواء منصور بن سلطان بن عبدالله التركي، وم.مهدي بن ناصر بن جديع الدوسري، وأ.ناصر بن محمد بن عبدالعزيز الدغيثر، ود.ناصر بن منصور بن محمد طيران، ود.نجوى بنت عبدالكريم بن عبدالله الغامدي، ود.نهاد بنت عبدالله بن عبدالرحمن العمير، ود.هاني بن محمد بن أحمد ابوراس، ود.هشام بن كمال بن محمد الفارس، ود.هند بنت إبراهيم بن عايض الخماش، وأ.وليد بن حسن بن محمد امين عبدالشكور، ود.وليد بن محمد بن إبراهيم العيسى، ود.ياسر بن عبدالرحمن بن محمود حافظ، وأ.يحيى بن محمد بن إبراهيم المطرودي، وأ.يزيد بن محمد بن عبدالله التويجري.

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