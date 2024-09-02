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الأمير الشباب الكويتي قادر على تجاوز الصعاب وتحقيق الإنجازات

9/2/2024 7:21:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • كل التوفيق لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية لرفع راية الوطن في مختلف المحافل


بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى اللاعب فيصل الراجحي، أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة حصوله على الميدالية البرونزية في نهائيات 5000 متر لمسابقة الجري على الكرسي ضمن دورة الألعاب البارالمبية في باريس.
وأشاد سموه بهذا الإنجاز الرياضي المشرف الذي أكد على قدرة الشباب الكويتي، لاسيما فئة ذوي الهمم على تجاوز كل الصعاب وتحقيق مثل هذه الإنجازات المشرفة، متمنيا سموه له كل التوفيق والنجاح لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية لرفع
راية الوطن العزيز في مختلف المحافــل الرياضية الإقليميــة والدولية. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى اللاعب فيصل الراجحي، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة حصوله على الميدالية البرونزية في نهائيات 5000 متر لمسابقة الجري على الكرسي ضمن دورة الألعاب البارالمبية في باريس، متمنيا سموه له دوام التوفيق والنجاح لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية لرفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافــل الرياضيــة الإقليميـة والدولية.

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