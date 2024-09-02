العدل تحصيل 7 ملايين و500 ألف دينار خلال النصف الأول من العام

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت وزارة العدل عن إحصائية الخدمات المقدمة عبر «سهل» خلال النصف الأول من العام.
وأفادت الوزارة، عبر حسابها على منصة «اكس»، بأنه «وصل عدد المعاملات الإلكترونية التي تم طلبها وتنفيذها من خلال تطبيق «سهل» إلى أكثر من مليون و211 ألف معاملة في النصف الأول من سنة 2024 وذلك بزيادة قدرها 50% عن نفس الفترة من العام السابق. كما بلغ عدد الإشعارات التي وصلت للمستخدمين إلى 3 ملايين إشعار في النصف الأول من سنة 2024، وذلك بزيادة قدرها 66% عن الفترة نفسها من العام السابق».
كما أشارت وزارة العدل إلى أن توافر خدمات الدفع الإلكتروني عبر تطبيق «سهل» ساهم بشكل كبير في تحصيل المبالغ المستحقة حيث وصل إجمالي المدفوعات المالية التي تمت عبر تطبيق سهل في النصف الأول من سنة 2024 إلى 7 ملايين و500 ألف دينار، بزيادة قدرها 53% عن الفترة نفسها من العام السابق.
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