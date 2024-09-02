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العدل تحصيل 7 ملايين و500 ألف دينار خلال النصف الأول من العام

9/2/2024 7:21:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة العدل عن إحصائية الخدمات المقدمة عبر «سهل» خلال النصف الأول من العام.
وأفادت الوزارة، عبر حسابها على منصة «اكس»، بأنه «وصل عدد المعاملات الإلكترونية التي تم طلبها وتنفيذها من خلال تطبيق «سهل» إلى أكثر من مليون و211 ألف معاملة في النصف الأول من سنة 2024 وذلك بزيادة قدرها 50% عن نفس الفترة من العام السابق. كما بلغ عدد الإشعارات التي وصلت للمستخدمين إلى 3 ملايين إشعار في النصف الأول من سنة 2024، وذلك بزيادة قدرها 66% عن الفترة نفسها من العام السابق».
كما أشارت وزارة العدل إلى أن توافر خدمات الدفع الإلكتروني عبر تطبيق «سهل» ساهم بشكل كبير في تحصيل المبالغ المستحقة حيث وصل إجمالي المدفوعات المالية التي تمت عبر تطبيق سهل في النصف الأول من سنة 2024 إلى 7 ملايين و500 ألف دينار، بزيادة قدرها 53% عن الفترة نفسها من العام السابق.

MENAFN02092024000130011022ID1108628318

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