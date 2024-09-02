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وكيل الشؤون تعزيز التنسيق المستمر بين دول التعاون

9/2/2024 7:21:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د.خالد العجمي أهمية الاجتماع العاشر للجنة وكلاء وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة القطرية (الدوحة).
وأضاف العجمي في تصريح لـ «كونا» أن الاجتماع ناقش عدة موضوعات منها استراتيجية التنمية الاجتماعية بدول المجلس والمبادرات الواردة فيها إضافة إلى خطة العمل الخيري المشترك بدول المجلس (2025 -2030) والتي أعدتها الكويت والمهرجان المسرحي الخليجي السابع للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار إلى أهمية مثل هذه الاجتماعات التي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين دول مجلس التعاون الخليجي وتبادل الخبرات فيما يتعلق بوزارات الشؤون موضحا أن ذلك يصب في مصلحة جميع الأطراف ما يعزز من الخدمات المقدمة للجمهور.
وأعرب عن شكره وتقديره لقطر لاستضافتها الاجتماع العاشر للجنة وكلاء وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون وعلى حسن الاستقبال والتنظيم وكرم الضيافة.
وانطلق الاجتماع العاشر للجنة وكلاء وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون في العاصمة القطرية (الدوحة) ويرأس وفد الكويت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د.خالد العجمي.

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