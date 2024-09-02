وكيل الشؤون تعزيز التنسيق المستمر بين دول التعاون

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د.خالد العجمي أهمية الاجتماع العاشر للجنة وكلاء وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة القطرية (الدوحة).
وأضاف العجمي في تصريح لـ «كونا» أن الاجتماع ناقش عدة موضوعات منها استراتيجية التنمية الاجتماعية بدول المجلس والمبادرات الواردة فيها إضافة إلى خطة العمل الخيري المشترك بدول المجلس (2025 -2030) والتي أعدتها الكويت والمهرجان المسرحي الخليجي السابع للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار إلى أهمية مثل هذه الاجتماعات التي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين دول مجلس التعاون الخليجي وتبادل الخبرات فيما يتعلق بوزارات الشؤون موضحا أن ذلك يصب في مصلحة جميع الأطراف ما يعزز من الخدمات المقدمة للجمهور.
وأعرب عن شكره وتقديره لقطر لاستضافتها الاجتماع العاشر للجنة وكلاء وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون وعلى حسن الاستقبال والتنظيم وكرم الضيافة.
وانطلق الاجتماع العاشر للجنة وكلاء وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون في العاصمة القطرية (الدوحة) ويرأس وفد الكويت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د.خالد العجمي.
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