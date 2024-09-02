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التجارة رقابة صارمة على أنشطة الذهب والمجوهرات

9/2/2024 7:21:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت وزارة التجارة والصناعة أن جميع الأنشطة التجارية المتعلقة بالذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة تخضع لإجراءات رقابية صارمة وفقا للأنظمة والتشريعات المعمول بها، مشيرة إلى إجراء جولات تفتيشية مستمرة في سوق الذهب لتطبيق أعلى معايير الجودة والنزاهة.

ونفى المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالله الحرز أمس صحة الأخبار المتداولة حول ضبط كميات من الذهب تحمل دمغات مزورة، موضحا أنها واقعة قديمة تعود لعام 2021 وتم اتخاذ الاجراء اللازم في حينها.

وأضاف الحرز أن الفريق المشترك بين إدارة الرقابة التجارية وإدارة المعادن الثمينة يقوم بشكل مستمر بجولات تفتيشية في سوق الذهب لتطبيق أعلى معايير الجودة والنزاهة، فضلا عن التأكد من دقة الموازين المستخدمة والالتزام بالاشتراطات المطلوبة في عمليات البيع والشراء للمستهلكين.

ودعا إلى ضرورة حصول المستهلك على فاتورة شراء الذهب من المحل توضح الوزن والعيار والقيمة بشكل مفصل وبعدها بإمكانه التوجه إلى إدارة المعادن الثمينة في الوزارة ليفحص الذهب للتأكد مما هو مدون في الفاتورة.

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