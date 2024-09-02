الكهرباء خطة لتوفير المياه في المناطق والمدن الجديدة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
دارين العلي
قالت مصادر إن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حريصة على إقامة مشاريع
الخزانات لحيويتها وتوفير المياه بالشكل المطلوب، مبينة أن تنفيذ مشاريع الخزانات يتم باستخدام أحدث تكنولوجيا
عالمية في هذا المجال بهدف المحافظة على سلامة المياه.
وأكدت أن قطاع مشاريع المياه في الوزارة على تنسيق دائم مع الجهات المعنية في المدن الإسكانية الجديدة لتغطية حاجتها من المياه. وقالت إن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لتوفير المياه خاصة في المناطق والمدن الجديدة، وفق خطة عمل مدروسة يتم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدولة.
وأضافت ان الوزارة انتهت أمس الأول من إجراء الفحص اللازم لمشروع يشمل خزانين أرضيين من الخرسانة المسلحة للمياه العذبة سعة كل منهما 85 مليون غالون إمبراطوري في منطقة غرب الفنيطيس مع الأعمال الملحقة بهما والتي من شأنها زيادة المخزون المائي في البلاد.
وفي سياق منفصل، قالت مصادر ان نسبة العاملين الكويتيين في قطاع شبكات التوزيع تبلغ 99% وفقا لآخر الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الوزارة، موضحة أن إجمالي العاملين في القطاع بلغ 8578 موظفا منهم 8431 كويتيا و147 موظفا غير كويتي، في المقابل بلغ إجمالي الموظفين في جميع القطاعات 35145 حتى يوليو الماضي.
وأوضحت المصادر أن موظفي القطاع موزعون للعمل في مقر القطاع بمقر الوزارة والإدارات والأقسام ومراكز الطوارئ، مشيرة إلى أن إجمالي الوظائف الفنية بالقطاع بلغ 8369، في حين بلغت الوظائف الإدارية 209 وظائف، وذلك خلال العام الحالي.
MENAFN02092024000130011022ID1108628315
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.