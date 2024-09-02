الكهرباء خطة لتوفير المياه في المناطق والمدن الجديدة

MENAFN - Al-Anbaa) دارين العليقالت مصادر إن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حريصة على إقامة الخزانات لحيويتها وتوفير المياه بالشكل المطلوب، مبينة أن تنفيذ مشاريع الخزانات يتم باستخدام أحدث عالمية في هذا المجال بهدف المحافظة على سلامة المياه.

وأكدت أن قطاع مشاريع المياه في الوزارة على تنسيق دائم مع الجهات المعنية في المدن الإسكانية الجديدة لتغطية حاجتها من المياه. وقالت إن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لتوفير المياه خاصة في المناطق والمدن الجديدة، وفق خطة عمل مدروسة يتم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدولة.

وأضافت ان الوزارة انتهت أمس الأول من إجراء الفحص اللازم لمشروع يشمل خزانين أرضيين من الخرسانة المسلحة للمياه العذبة سعة كل منهما 85 مليون غالون إمبراطوري في منطقة غرب الفنيطيس مع الأعمال الملحقة بهما والتي من شأنها زيادة المخزون المائي في البلاد.

وفي سياق منفصل، قالت مصادر ان نسبة العاملين الكويتيين في قطاع شبكات التوزيع تبلغ 99% وفقا لآخر الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الوزارة، موضحة أن إجمالي العاملين في القطاع بلغ 8578 موظفا منهم 8431 كويتيا و147 موظفا غير كويتي، في المقابل بلغ إجمالي الموظفين في جميع القطاعات 35145 حتى يوليو الماضي.

وأوضحت المصادر أن موظفي القطاع موزعون للعمل في مقر القطاع بمقر الوزارة والإدارات والأقسام ومراكز الطوارئ، مشيرة إلى أن إجمالي الوظائف الفنية بالقطاع بلغ 8369، في حين بلغت الوظائف الإدارية 209 وظائف، وذلك خلال العام الحالي.