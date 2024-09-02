Tuesday, 03 September 2024 03:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دخول 5 آلاف مشجع عراقي لحضور مباراة الكويت بتصفيات المونديال 10 الجاري

9/2/2024 7:21:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن السفير العراقي لدى الكويت المنهل الصافي أنه تم اعتماد آلية لدخول 5 آلاف مشجع عراقي إلى الكويت ممن يحملون جوازات السفر الإلكترونية، لحضور مباراة الكويت والعراق ضمن تصفيات كأس العالم المقررة في 10 الجاري. وقال الصافي، في تغريدة عبر حسابه على منصة «X»: «تكللت جهود السفارة وجهود وزير الداخلية العراقي عبدالأمير الشمري، وبعد لقائي مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بالنجاح في اعتماد آلية لدخول
5 آلاف مشجع عراقي ممن يحملون جوازات السفر الإلكترونية، لحضور مباراة تصفيات المجموعة الثانية المؤهلة لكأس العالم 2026 في 10 سبتمبر الجاري، التي ستجمع منتخبينا في ستاد جابر الدولي»، مضيفا: «سيقوم اتحادا الكرة في البلدين بتنظيم دخول المشجعين وإقامتهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية».

MENAFN02092024000130011022ID1108628314

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث