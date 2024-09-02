دخول 5 آلاف مشجع عراقي لحضور مباراة الكويت بتصفيات المونديال 10 الجاري

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلن السفير العراقي لدى الكويت المنهل الصافي أنه تم اعتماد آلية لدخول 5 آلاف مشجع عراقي إلى الكويت ممن يحملون جوازات السفر الإلكترونية، لحضور مباراة
الكويت والعراق ضمن تصفيات كأس العالم المقررة في 10 الجاري. وقال الصافي، في تغريدة عبر حسابه على منصة «X»: «تكللت جهود السفارة وجهود وزير
الداخلية العراقي عبدالأمير الشمري، وبعد لقائي مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بالنجاح في اعتماد آلية لدخول
5 آلاف مشجع عراقي ممن يحملون جوازات السفر الإلكترونية، لحضور مباراة تصفيات المجموعة الثانية المؤهلة لكأس العالم 2026 في 10 سبتمبر الجاري، التي ستجمع منتخبينا في ستاد جابر الدولي»، مضيفا: «سيقوم اتحادا الكرة في البلدين بتنظيم دخول المشجعين وإقامتهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية».
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