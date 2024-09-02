مزيل عرق يتسبب في سكتة قلبية لطفل - صور

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -سقط طفل، 12 عاماً، أرضاً إثر استخدامه مزيل عرق كان منتشراً على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن استنشقه تقليداً لتحدي انتشر على الإنترنت يعرف باسم "كروم".
ووفق "دايلي ميل"، أصيب الفتى سيزار واتسون كينغ، من مقطاعة دونكاستر البريطانية، بأزمة قلبية، إثر استنشاقه المزيل الذي يتضمن أبخرة سامة، ومثبت شعر ومزيل طلاء أظافر من أجل الوصول إلى حالة من الانتشاء بحسب ما اقترح صبية على الإنترنت.
واكتشفت والدته الأمر بعد أن وجدته ملقى على أرضية المطبخ، وأجري للفتى إنعاش قلبي رئوي، ونقلته سيارة الإسعاف، إلى المستشفى حيث عانى من المزيد من النوبات والسكتة القلبية قبل وضعه في غيبوبة مستحثة طبيًا.
وفي الآونة الأخيرة، اكتسب "الكروم" شعبية بين الأجيال الأصغر سنًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ينشر الشباب مقاطع فيديو لأنفسهم وهم يستنشقون أبخرة سامة.
وفي استذكارها لمحنة سيزار، قالت السيدة كينج: "لقد انتهيت للتو من إرضاع طفلي وكنت على وشك النوم عندما سمعت صوتًا قويًا للغاية. اعتقدت أن أحد الأطفال قد فعل شيئًان لقد سمعت سيزار يتسلل إلى الطابق السفلي واعتقدت أنه نزل إلى الطابق السفلي بحثًا عن شيء يأكله، وبدا الصوت وكأن شخصًا سقط".
وتضيف الأم: "سمعت صوت أنين من الطابق السفلي واعتقدت أن سيزار قد كسر عظمة أو شيء من هذا القبيل".
وشاركت الأم لأربعة أطفال صورًا لمسعفين يقومون بالضغط على الصدر في محاولة لإنقاذه، لتكون بمثابة تحذير من مخاطر هذا الاتجاه.
وقالت الأم: "تحول إلى اللون الأزرق وتوقف عن التنفس، اعتقدت أنه مات، كنت في حالة صدمة كاملة، لقد شاهدت ابني يموت وشاهدت الضوء ينطفئ من عينيه".
كما قالت إن الشرطة أخبرتها أن الضباط عثروا على علبة مزيل عرق وأدوات أخرى تستخدم في عملية الكروم على أرضية المطبخ، مما دفعهم إلى الاعتقاد بأن سيزار استنشق مزيل العرق قبل أن يفقد وعيه.
وحذرت الأم المراهقين والأطفال من مخاطر تحدي "الكروم" على وسائل التواصل الاجتماعي، محذرة الأطفال من أنه "لا يستحق ذلك".
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