مزيل عرق يتسبب في سكتة قلبية لطفل - صور

MENAFN - Khaberni) خبرني -سقط طفل، 12 عاماً، أرضاً إثر استخدامه مزيل عرق كان منتشراً على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن استنشقه تقليداً لتحدي انتشر على الإنترنت يعرف باسم "كروم".





ووفق "دايلي ميل"، أصيب الفتى سيزار واتسون كينغ، من مقطاعة دونكاستر البريطانية، بأزمة قلبية، إثر استنشاقه المزيل الذي يتضمن أبخرة سامة، ومثبت شعر ومزيل طلاء أظافر من أجل الوصول إلى حالة من الانتشاء بحسب ما اقترح صبية على الإنترنت.

واكتشفت والدته الأمر بعد أن وجدته ملقى على أرضية المطبخ، وأجري للفتى إنعاش قلبي رئوي، ونقلته سيارة الإسعاف، إلى المستشفى حيث عانى من المزيد من النوبات والسكتة القلبية قبل وضعه في غيبوبة مستحثة طبيًا.

وفي الآونة الأخيرة، اكتسب "الكروم" شعبية بين الأجيال الأصغر سنًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ينشر الشباب مقاطع فيديو لأنفسهم وهم يستنشقون أبخرة سامة.



وفي استذكارها لمحنة سيزار، قالت السيدة كينج: "لقد انتهيت للتو من إرضاع طفلي وكنت على وشك النوم عندما سمعت صوتًا قويًا للغاية. اعتقدت أن أحد الأطفال قد فعل شيئًان لقد سمعت سيزار يتسلل إلى الطابق السفلي واعتقدت أنه نزل إلى الطابق السفلي بحثًا عن شيء يأكله، وبدا الصوت وكأن شخصًا سقط".

وتضيف الأم: "سمعت صوت أنين من الطابق السفلي واعتقدت أن سيزار قد كسر عظمة أو شيء من هذا القبيل".

وشاركت الأم لأربعة أطفال صورًا لمسعفين يقومون بالضغط على الصدر في محاولة لإنقاذه، لتكون بمثابة تحذير من مخاطر هذا الاتجاه.

وقالت الأم: "تحول إلى اللون الأزرق وتوقف عن التنفس، اعتقدت أنه مات، كنت في حالة صدمة كاملة، لقد شاهدت ابني يموت وشاهدت الضوء ينطفئ من عينيه".

كما قالت إن الشرطة أخبرتها أن الضباط عثروا على علبة مزيل عرق وأدوات أخرى تستخدم في عملية الكروم على أرضية المطبخ، مما دفعهم إلى الاعتقاد بأن سيزار استنشق مزيل العرق قبل أن يفقد وعيه.

وحذرت الأم المراهقين والأطفال من مخاطر تحدي "الكروم" على وسائل التواصل الاجتماعي، محذرة الأطفال من أنه "لا يستحق ذلك".