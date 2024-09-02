محافظة القدس: 3 شهداء و4 إصابات و78 اعتقالاً و44 عملية هدم وتجريف خلال الشهر الماضي

MENAFN - Palestine News ) القدس / PNN - كشف تقرير صادر عن وحدة العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس، حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي في المحافظة خلال شهر آب من عام 2024، عن ارتقاء 3 شهداء، وإصابة 4 مواطنين، واعتقال 78 مواطنا، بينما تم تسجيل نحو 15 اعتداء للمستعمرين.

3 شهداء

وأشار التقرير إلى ارتقاء (3) شهداء في محافظة القدس خلال الشهر الماضي، وهم الطفل شادي شيحة (16 عامًا)، خليل سالم زيادة (37 عامًا)، ومن خارج المحافظة محمد هماش.

ملف الجثامين المحتجزة

احتجز الاحتلال خلال شهر آب جثمان الشهيد شادي شيحة، وبذلك يرتفع عدد جثامين الشهداء المقدسيين الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال في ثلاجاتها ومقابر الأرقام إلى 43.

اعتداءات المستعمرين

تتزايد اعتداءات المستعمرين والمتطرفين اليهود على الفلسطينيين بشكل عام وعلى أهالي محافظة القدس بشكل خاص، في ظل تقاعس شرطة الاحتلال عن اعتقال المعتدين منهم، بل وتتعمد حكومة الاحتلال توفير غطاء لممارساتهم العنصرية الإجرامية، بدليل التلاعب والتحايل غير القانوني لتوفير شبكة أمان تحمي هؤلاء المعتدين، باعتبارهم الأداة القوية لسياسة الاحتلال المتطرفة لتنفيذ

أهدافه وتحقيقها.

وخلال آب من العام 2024، رصدت محافظة القدس نحو (15) اعتداء للمستعمرين منها (3) اعتداءات بالإيذاء الجسدي.

الإصابات

رصدت محافظة القدس خلال شهر آب 2024 الإصابات الناتجة عن استعمال الاحتلال القوة المفرطة ضد المقدسيين، وتم رصد نحو (4) إصابات نتيجة إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح، بالإضافة إلى حالات الاختناق بالغاز.

الجرائم بحق المسجد الأقصى

في انتهاك واضح وصريح لقدسيّة المسجد الأقصى المُبارك، استمرت اقتحامات المستعمرين خلال شهر آب من العام 2024، إذ اقتحم 7702 مستعمرًا و3286 تحت مسمى "سياحة" المسجد الأقصى المُبارك خلال الأمر الواقع الذي فرضه الاحتلال والمسمى بالفترتين الصباحية والمسائية،

بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وفي 13 آب والذي تزامن مع ما تسمى ذكرى "خراب الهيكل" اقتحم 2958 مستعمرًا المسجد الأقصى، وشارك في الاقتحامات ما يسمى بوزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، وما يسمى بوزير النقب والجليل يتسحاق فاسرولاف، وعضو كنيست الاحتلال عميت هليفي، وشاركوا بالصلوات الجماعية والعلنية في المسجد، وترديد الأناشيد الاستفزازية.

ورفع مستعمرون علم دولة الاحتلال وصلوا صلوات علنية فردية وجماعية وغنوا خلال اقتحام الأقصى.



وكان التحول الأخطر خلال شهر آب محاولة فرض واقع سياسي جديد من خلال الاقتحامات المتكررة لوزراء وأعضاء كنيست الاحتلال، إذ صرّح المتطرف بن غفير عن نيته بناء كنيس داخل المسجد المبارك، وتنفيذ سياسة تسمح بالصلاة لليهود في المسجد بشكل متساو مع المسلمين.

وتفاخر عضو كنيست الاحتلال الأسبق موشيه فيجلين بأنه أدى صلاته كاملة في الأقصى وللمرة الأولى منذ 30 عامًا واعتبره "تغييرا كبيرا" في طريقة اقتحامات المستعمرين للأقصى، وتأكيدًا على "السيادة الإسرائيلية" على الأقصى وشاركه في الصلاة الحاخام يوسيف إلباوم، أحد حاخامات ما يسمى "مدرسة جبل الهيكل الدينية".

كما أعلن ما يسمى بوزير التراث في حكومة الاحتلال عميحاي إلياهو نيته تخصيص مبلغ مليوني شيقل لدعم اقتحامات المستعمرين للأقصى وتعزيز "الرواية التوراتية" المزعومة حول المسجد.

وأصبحت صلوات المستعمرين بشكل جماعي وعلني في الأقصى خلال الأيام الأخيرة تقام بشكل يومي وخاصة في المنطقة الشرقية "على بعد أمتار من مصلى باب الرحمة" بحراسة قوات الاحتلال.

كما أدخل المستعمرون خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى "الكتب اليهودية" وأدّوا صلوات جماعية يقودها حاخامات وأدوا ما يسمى "السجود الملحمي".

ملف الحفريات أسفل المسجد الأقصى ومنع الترميم

في 11 آب سقط حجر من حائط المدرسة التنكزية على ساحة حائط البراق غربي المسجد الأقصى.

وزعم الاحتلال أن سقوط الحجر الأثري كان بسبب تسرب الماء من سطح المدرسة التنكزية، الأمر الذي أدى إلى الضغط على الحجارة والمادة الرابطة بينها.



استهداف الشخصيات الوطنية والإسلامية

في ظل حكومة اليمين المتطرف التي يقودها المستعمرون المتطرفون، تواصل سلطات الاحتلال محاولاتها في فرض السيادة على القدس ومقدساتها بهدف فرض واقع جديد، وتستمر في سياستها العنصرية بحق الرموز الوطنية والدينية المقدسية، وخلال آب استهدفت قوات الاحتلال الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك ورئيس الهيئة الإسلامية العليا، حيث طالب ما يسمى بوزير داخلية الاحتلال موشيه أربيل بسحب الإقامة المقدسية من الشيخ صبري، كما طالب بن غفير شرطة الاحتلال بالتحقيق معه على خلفية خطبته في المسجد.

واعتقلت قوات الاحتلال الشيخ صبري وأفرجت عنه بشرط إبعاده عن المسجد الأقصى المبارك.

كما سلّمت مخابرات الاحتلال أمين سر حركة "فتح" في القدس شادي المطور قرارًا بتجديد إبعاده عن الضفة الغربية لمدة ستة أشهر جديدة.

يذكر أن الاحتلال يفرض على المطور قرارات عسكرية منذ أكثر من خمس سنوات ويتم تجديدها

بشكل دوري كل ستة أشهر.

عمليات الاعتقال

خلال شهر آب تم رصد أكثر من (78) حالة اعتقال في كافة مناطق محافظة القدس، من بينهم (7) أطفال و(5) سيدات.

قرارات محاكم الاحتلال

تفرض محاكم الاحتلال بحق المعتقلين قرارات مجحفة، تعددت بين إصدار أحكام بالسجن الفعلي، وفرض الحبس المنزلي، بالإضافة إلى قرارات إبعاد وغرامات مالية باهظة، ومنهم من أصدرت محكمة الاحتلال بحقهم قرارات منع سفر، بالإضافة إلى تمديد اعتقال عدد كبير من المعتقلين

لأشهر طويلة وربما لسنوات دون توجيه تهم واضحة بحقهم.

ورصد التقرير إصدار محاكم الاحتلال العنصرية (18) حكمًا بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين، من بينها (17) حكمًا بالاعتقال الإداري "أي دون تحديد تهمة لهم بشكل واضح". ومن أبرز الأحكام التي أصدرتها سلطات الاحتلال خلال آب الحكم الصادر بحق المحامي محمد عليان بالسجن الفعلي

لمدة 12 شهرًا.

قرارات بالحبس المنزل

أضحى الحبس المنزلي سيفا مسلطا على رقاب المقدسيين، والذي يتمثل بفرض أحكام من قبل محكمة الاحتلال تقضي بمكوث الشخص فترات محددة داخل المنزل بشكل قسري، ما جعل من بيوت المقدسيين سجونا لهم، وجرى رصد 3 قرارات بالحبس المنزلي أصدرتها سلطات الاحتلال خلال شهر آب، ومن بينها قرار بحق الطفل محمد ياسر درويش.

قرارات الإبعاد

تتخذ سلطات الاحتلال من قرارات الإبعاد التي تصدرها وسيلة لقمع التواجد الفلسطيني في المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة وباب العامود وغيرها من الأحياء المستهدفة، إذ أصدرت سلطات الاحتلال خلال آب 19 قرارا بالإبعاد منها (13) قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى.

قرارات منع السفر

يتذرع الاحتلال بأسباب أمنية لمنع الفلسطينيين من السفر وخاصة في القدس المحتلة، وخلال شهر آب تم رصد قرارين بالمنع من السفر، بحق المرابطتين المقدسيتين هنادي

حلواني وخديجة خويص.

عمليات الهدم والتجريف

تنتهج سلطات الاحتلال سياسة هدم منازل المواطنين في القدس المحتلة، والتي تأتي في سياق الإجراء العقابي والتهجير القسري والتطهير العرقي للمواطنين، وتهويد و"أسرلة" المدينة المحتلة.

وتبرر سلطات الاحتلال هدم المنازل بشكل عام بذريعة إقامتها دون ترخيص، بالرغم من ندرة منح موافقة على التراخيص اللازمة لبناء منازل

المقدسيين.



وخلال شهر آب، بلغ عدد عمليات الهدم في محافظة القدس (44) عملية هدم وتجريف، منها: (6 عمليات هدم ذاتي قسري) و(33 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال)، بالإضافة إلى 5 عمليات تجريف.

قرارات الهدم والإخلاء القسري والاستيلاء على الأراضي

سلمت سلطات الاحتلال خلال شهر آب أكثر من 21 إخطارًا بالهدم في مختلف قرى وبلدات محافظة القدس، إذ سلّم الاحتلال إخطارات هدم حيّ وادي الجوز، وحيّ البستان ببلدة سلوان، وقرية العيساوية، ومخيم شعفاط.



استيلاء على ممتلكات

اقتحم مستعمرون منزل عائلة شحادة في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك واستولوا عليه بحماية قوات الاحتلال.

ومنعت قوات الاحتلال المقدسي يونس شحادة من الدخول إلى بنايته السكنية المكونة من خمس شقق تزامنًا مع اقتحام المستعمرين للبناية عقب استيلائهم عليها.

الانتهاكات ضد المؤسسات والمعالم المقدسية

في محاولات مستمرة لتقويض الجهود المقدسية داخل العاصمة المحتلة، يواصل الاحتلال سياسة إغلاق المؤسسات العاملة فيها وقمع الفعاليات التي تثبت وجود وصمود الفلسطيني المقدسي في المدينة المحتلة.

ومن أبرز هذه الاعتداءات خلال شهر آب منع الاحتلال إقامة فعاليتين في القدس، الأولى هي عرض أفلام فلسطينية عن قطاع غزة في مركز يبوس الثقافي، إذ اقتحمت قوات الاحتلال المركز ومنعت العرض.

كما منع الاحتلال تكريم لطلبة التوجيهي في قاعة الصفصاف في حي وادي الحمص بالقدس المحتلة، كانت ستقيمه جمعية "وفاء للمرأة والطفل"، حيث تم التحذير والتهديد باقتحام القاعة في حال إقامة الفعالية.

استهداف مشافي القدس

اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى المقاصد ببلدة الطور في القدس المحتلة خلال الشهر الماضي.

استهداف مؤسسات إعلامية

خلال آب، وافقت حكومة الاحتلال على مقترح ما يسمى بوزير الاتصالات لدى حكومة الاحتلال حظر قناة الميادين ومصادرة المعدات الخاصة بها وحجب مواقع الإنترنت، وبعد القرار وقّع وزير الاتصالات أوامر بمصادرة المعدات الخاصة بالقناة وحجب مواقع الإنترنت التابعة لها.

الاعتداءات على الصحفيين

أما على صعيد الاعتداء على الصحفيين، فخلال شهر آب استدعت مخابرات الاحتلال الصحفيين أحمد جلاجل وروز الزرو للتحقيق، ومن ثم أفرجت عنهما بعد تحقيق استمر نحو ساعتين وذلك بشرط الإبعاد عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوع، قابل للتمديد.

طمس معالم المدينة

أطلقت جمعية "إلعاد" الاستيطانية الاستعمارية احتفالا صيفيا في وادي الربابة ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى؛ لاستقطاب المستعمرين إلى سلوان وواديها المحتلين. يوفر الاحتفال للمستعمرين وأطفالهم أجواء وأنشطة ريفية لربطهم في الأرض، بينها رعاية المواشي وصناعة السلال والتعرف على الحِرف القديمة.

يُعد هذا الاحتفال أحد أنشطة مشروع "المزرعة في الوادي" والذي أسسته إلعاد برعاية بلدية الاحتلال، شمال غربي وادي الربابة، كبؤرة استيطان سياحي زراعي.

المشاريع الاستيطانية

في سعيها الدؤوب والمتسارع بشكل جنوني إلى فرض واقع جديد على مدينة القدس المحتلة وتهويدها من خلال تنفيذ مشاريع استعمارية خطيرة، وخلال شهر آب افتتحت سلطات الاحتلال مشروعين تم العمل عليهما سابقًا، وأقام مستعمرون

بؤرة استعمارية جديدة.

وافتتح الاحتلال حديقة لمستعمري التلة الفرنسية شمال شرقي المسجد الأقصى، بمساحة 63 دونما، وأُطلق عليها اسم (هوريشا)، كما افتتحت بلدية الاحتلال في القدس، محطة كبيرة للحافلات الكهربائية على أراضي المقدسيين المحتلة عند حي "راموت" الاستيطاني الاستعماري شمالي القدس المحتلة، وأقام مستعمرون بؤرة استيطانية في قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.