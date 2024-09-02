ملك الأردن يحذر من تهجير الفلسطينيين من الضفة وغزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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عمان / PNN - حذّر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الاثنين، من محاولات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.
وقال البيان إن الملك عبد الله حذر من "تداعيات الاستمرار بالهجمات والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أمن المنطقة واستقرارها".
وأعاد التأكيد على "ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وزيادة المساعدات الإغاثية للقطاع".
وشدد الملك عبد الله على "رفض الأردن أية محاولات لتهجير
الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة".
وفجر الأربعاء الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية هي الأوسع منذ 2002، في مدن وبلدات شمالي الضفة، ليتوعد بعدها بساعات، وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس، بعمليات إجلاء من جنين وطولكرم، كما حدث في غزة.
وأكد الملك عبدالله على "أهمية العمل على إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين .
وبموازاة حربه على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة، بينما صّعد المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما أسفر عن استشهاد 681 فلسطينيا وإصابة أكثر من 5 آلاف و600 بجروح واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400.
فيما أسفرت حرب إسرائيل بدعم أمريكي على غزة عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة
عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
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