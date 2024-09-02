ملك الأردن يحذر من تهجير الفلسطينيين من الضفة وغزة

MENAFN - Palestine News ) عمان / PNN - حذّر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الاثنين، من محاولات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

وقال البيان إن الملك عبد الله حذر من "تداعيات الاستمرار بالهجمات والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أمن المنطقة واستقرارها".

وأعاد التأكيد على "ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وزيادة المساعدات الإغاثية للقطاع".

وشدد الملك عبد الله على "رفض الأردن أية محاولات لتهجير

الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة".

وفجر الأربعاء الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية هي الأوسع منذ 2002، في مدن وبلدات شمالي الضفة، ليتوعد بعدها بساعات، وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس، بعمليات إجلاء من جنين وطولكرم، كما حدث في غزة.

وأكد الملك عبدالله على "أهمية العمل على إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين .

وبموازاة حربه على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة، بينما صّعد المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما أسفر عن استشهاد 681 فلسطينيا وإصابة أكثر من 5 آلاف و600 بجروح واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400.

فيما أسفرت حرب إسرائيل بدعم أمريكي على غزة عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة

عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.