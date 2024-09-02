إصابة طفلة بشظايا رصاص الاحتلال في طولكرم

MENAFN - Palestine News ) طولكرم / PNN - أصيبت طفلة، مساء اليوم الإثنين، بشظايا رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانها المتواصل على مدينة ومخيم طولكرم.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في طولكرم بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة طفلة (12 عاما) بشظايا رصاص حي، أثناء تواجدها في منزلها في الحي الشرقي للمدينة، مشيرا أنه تم نقلها إلى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.

وأضاف أن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المستشفى أوقفت مركبة الإسعاف، وأجبرت طاقمها على فتح أبوابها لرؤية من يتواجد بها، قبل أن يتمكن الطاقم من إيصال الطفلة لطوارئ المستشفى.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن الاحتلال يواصل حصاره للمستشفيات في طولكرم، ويفرض حصارا مشددا على مخيم طولكرم ويعمل على تدمير البنية التحتية والمنازل.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة بعشرات الآليات والجرافات الثقيلة اقتحمت ظهر اليوم مدينة طولكرم من مدخلها الغربي.

ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكريّة وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض، وفرض حصارا مشددا على مستشفيي الشهيد ثابت ثابت الحكومي والإسراء التخصصي، وأعاق عمل مركبات الإسعاف من خلال تفتيشها والتدقيق في هويات طواقمها والمرضى أثناء نقلهم للمستشفيات.

يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد شنت عدوانا على مدينة طولكرم ومخيميها، طولكرم ونور شمس، فجر الأربعاء الماضي، استمر 48 ساعة، وأسفر عن استشهاد 4 مواطنين وعدد من الجرحى ودمار كبير في البنية التحتية وفي ممتلكات المواطنين.