إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية تل

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN - أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية تل جنوب غرب نابلس.
وأفادت مصادر أمنية بأن عددا من آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت تل، وشرع جنود الاحتلال
بإطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع في شوارع القرية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.
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