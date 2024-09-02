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إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية تل

9/2/2024 7:14:26 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية تل جنوب غرب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية بأن عددا من آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت تل، وشرع جنود الاحتلال
بإطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع في شوارع القرية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.

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