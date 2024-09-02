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اختبار دم يتنبأ بأمراض القلب قبل أعوام من حدوثها

9/2/2024 7:13:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف أطباء أن اختبار الدم البسيط ((ثلاثي الأبعاد)) يمكنه التنبؤ بدقة بخطر إصابة المريض بنوبة قلبية وسكتة دماغية قبل 30 عاماً من حدوثها، مما سيحدث ثورة في الرعاية الوقائية بحسب مجلة ((نيو إنغلاند)).

والاختبار يركز على ثلاثة مؤشرات رئيسة: الكولسترول الضار (LDL)، البروتين الدهني (LPA)، والبروتين التفاعلي (CRP)، حيث تم جمع بيانات من نحو 28.000 امرأة من العاملات في المجال الصحي في الولايات المتحدة، وتم تتبعهن على مدار 30 عاماً.

وأوجدت الدراسة أن النساء اللاتي لديهن أعلى مستويات من الكولسترول الضار (LDL) يواجهن خطراً أعلى بنسبة 36 % للإصابة بأمراض القلب مقارنة بمن لديهن مستويات أقل، أما النساء اللاتي لديهن مستويات مرتفعة من البروتين الدهني، فكانت نسبة الخطر لديهن 33 % أعلى.

وعندما يتعلق الأمر بالبروتين التفاعلي (CRP)، الذي يعد مؤشراً على وجود التهابات في الجسم، فقد زادت نسبة الخطر بنسبة مذهلة وصلت إلى 70 %.

وقال مؤلف الدراسة الرئيسي الدكتور بول ريدكر لشبكة إن بي سي نيوز: ((تمثل المؤشرات الحيوية الثلاثة عمليات بيولوجية مختلفة... إنها تخبرنا لماذا يكون شخص ما في خطر فعلياً)). ويحث ريدكر الآن الأطباء الآخرين على إجراء ((اختبار الدم ثلاثي الأبعاد)) عندما يكون المرضى في الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر.

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