«هايلاند فولز» لجودلفين يكسب تحدي «غولد كب» ويتأهل إلى «بريدرز كلاسيك»

تأهل ((هايلاند فولز)) لجودلفين، للمشاركة في بريدرز كب كلاسيك، بعد أن كسب تحدي ((جوكي كلوب غولد كب)) لمسافة 2000 متر، على مضمار ساراتوغا في أمريكا، ليحقق أول انتصار له في سباقات الفئة الأولى، بقيادة الفارس فلافيان برات وإشراف المدرب براد كوكس، مسجلاً زمناً قدره 2:3.25 دقيقة، بفارق أربعة أطوال عن ((بايرنس))، بقيادة براين جوزيف وإشراف المدربة شيري ديفو.

وتفوق ((هايلاند فولز)) لجودلفين على نخبة من الخيول، أبرزها ((آرثرز رايد))، محققاً الانتصار الخامس في مسيرته المميزة. وينتسب المهر البطل لأب فائز في سباق ((بريدرز كب كلاسيك 2007 ((كيرلن))، وأم فائزة في سباق بريدرز كب ديستاف 2006 ((راوند بوند))، ولم يخرج من دائرة المراكز الأربعة الأولى في جميع مشاركاته الثمانية التي خاضها طوال مسيرته، بما في ذلك فوزه بسباق ((بليم ستيكس)) للفئة الثالثة في مضمار تشرشل داونز شهر يونيو.

وأشاد المدرب براد كوكس بأداء البطل ((هايلاند فول)) في السباق، وقال إن الخطة كانت الانطلاق إلى الأمام، ووضع ((آرثرز رايد)) تحت الضغط، وأحسن الفارس فلافيان التصرف، في حث الجواد للتقدم بقوة عند الدخول إلى المنعطف الأول، ثم تهدئة الوتيرة قبل المنعطف، ومن ثم وضع ضغط من الجهة الخلفية، مشيراً إلى ((هايلاند فولز))، ظل يتقدم بشكل جيد، معرباً عن سعادته بالحصول على هذا الفوز من الفئة الأولى، خاصة أن الجواد لديه نسب رائع، ويملك بنية جسمانية مذهلة.

وأضاف: أعتقد أننا كنا مترددين معه بعض الشيء في المرة الأخيرة، لست متأكداً من أنه كان سيفوز بذلك السباق في ((مونماوث))، لكنني أعتقد أنه يحتاج إلى الانطلاق والتقدم، ولدينا قناعة تامة أنه حصان لمسافة الميل وربع الميل، وقد أثبت ذلك في السباق الأخير.

وتابع: لقد كان يتدرب البطل بشكل جيد جداً، وكنا واثقين من أنه سيقدم عرضاً كبيراً، أعطيناه الوقت، وأخضعناه لتدريبات تحضيرية قبل السباق، وأخبرنا فلافيان بأن ينطلق بقوة، ويضعه في موقع متقدم. واختتم كوكس أن قرار المشاركة في سباق بريدرز كب كلاسيك، سيتم النظر فيه خلال الفترة المقبلة.