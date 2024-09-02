«تحدي دبي للياقة» ينطلق 26 أكتوبر

يعود ((تحدي دبي للياقة))، المبادرة الرياضية الأكثر شعبية على مستوى المنطقة، هذا العام ليشجع سكان دبي وزوارها على اتباع أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً من خلال الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني يومياً على مدار 30 يوماً. وستقام الدورة الثامنة من التحدي خلال الفترة من السبت 26 أكتوبر وحتى الأحد 24 نوفمبر 2024.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قد أطلق ((تحدي دبي للياقة)) في العام 2017 للمساهمة في تحقيق الهدف المتمثل في جعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً في العالم.

وتعتبر هذه المبادرة أكثر من مجرد التزام لمدة 30 يوماً، حيث تمثل دعوة لجعل اللياقة البدنية جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للجميع، وأسلوب حياة مستداماً.

وصُممت فعاليات ((تحدي دبي للياقة)) هذا العام لتشجيع سكان دبي وزوارها من كافة الأعمار والقدرات البدنية على الالتزام بممارسة 30 دقيقة من التمارين الرياضية يومياً على مدار 30 يوماً من أجل تعزيز لياقتهم البدنية، وتبنّي عادات صحية جديدة، وسوف تضم أجندة هذا العام عدداً كبيراً من الفعاليات الرياضية المجانية، وأنشطة اللياقة البدنية المجتمعية، بما في ذلك فعاليات ((تحدي دبي للدراجات الهوائية))، و((تحدي دبي للجري))، حيث يتنافس المشاركون في مسارات بين المعالم الشهيرة لدبي على شارع الشيخ زايد.

وتعزيزاً لروح المجتمع وإظهاراً لالتزام المدينة بالصحة واللياقة البدنية، شهدت دورة العام الماضي من تحدي دبي للياقة تحقيق رقم قياسي في عدد المشاركين مع تسجيل أكثر من 2,4 مليون مشارك على مدار 30 يوماً، حيث جذبت الفعاليات الرئيسة التي أقيمت على شارع الشيخ زايد أكثر من 35,000 راكب دراجة في ((تحدي دبي للدراجات الهوائية))، وأكثر من 226,000 عدّاء في ((تحدي دبي للجري)).

ويهدف ((تحدي دبي للياقة 2024))، الذي تم إعداد فعالياته وأنشطته لتناسب الجميع سواء كانوا رياضيين محترفين أو هواة، إلى جمع أفراد المجتمع ضمن تجارب وفعاليات لياقة بدنية مشتركة، ومساعدة الجميع على تحقيق أهدافهم الخاصة باللياقة البدنية.

وتشمل الفعاليات الرئيسة في دورة هذا العام ((تحدي التجديف على الألواح – وقوفاً)) والذي سيقام يوم السبت 2 نوفمبر، و((تحدي دبي للدراجات الهوائية)) يوم الأحد 10 نوفمبر، و((تحدي دبي للجري))، يوم الأحد 24 نوفمبر، والذي يمثل ختام فعاليات ((تحدي دبي للياقة 2024)).

مع العلم بأنه سيتم تحديث المعلومات باستمرار حول أجندة الفعاليات والأنشطة لهذا الموسم، وكيفية التسجيل في التحدي خلال الأسابيع المقبلة.