العين يخوض 3 مواجهات مصيرية في سبتمبر

يواجه فريق العين تحديات قوية خلال شهر سبتمبر الجاري، إذ يتعين عليه خوض 3 مصيرية، بداية من مباراته السبت المقبل أمام كلباء في إياب الدور التمهيدي من مسابقة مصرف أبوظبي الإسلامي، تحدد نتيجتها مصيره في البطولة، إما بالتأهل والاستمرار، وإما بالخروج من المسابقة، إذ يحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة، بعد فوزه في لقاء الذهاب الذي جرى على ملعب كلباء بنتيجة 3 - 2.

ثاني المواجهات المهمة التي يخوضها العين هذا الشهر، يستضيف خلالها السد القطري 16 سبتمبر، في استهلالية مشواره أبطال آسيا للنخبة، والتي يشارك فيها العين بصفته بطلاً للمسابقة القارية الكبيرة في آخر نسخة لها بالنظام القديم، ويأمل الفريق البنفسجي في بداية مثالية لمشواره في أكبر بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأندية.

وكانت آخر مواجهة جمعت العين بالسد القطري انتهت لصالح الأخير بنتيجة 0-4 بالدوحة، في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا، بوقت سابق من عام 2020، وقبلها بثلاثة أيام، تعادل الفريقان بنتيجة 3-3 بالجولة الثالثة.

ثالث المواجهات المهمة، يقابل فيها العين فريق نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي، بطل قارة أوقيانوسيا الأحد 22 سبتمبر، على ملعب استاد هزاع بن زايد، في المباراة الافتتاحية لبطولة القارات ((كأس إنتركونتيننتال))، والتي يشارك فيها بصفته بطلاً لدوري أبطال آسيا، ويحتاج للفوز من أجل الاستمرار في البطولة، ومواجهة الأهلي المصري بطل أفريقيا 29 أكتوبر المقبل بالقاهرة، وهي المرة الثانية التي يواجه فيها العين فريقاً نيوزيلندياً، إذ سبق له مواجهة فريق نادي ولينغتون النيوزلندي، في افتتاحية مشواره بكأس العالم للأندية الإمارات 2018، ونجح في تجاوزه بركلات الترجيح، بعد مباراة ماراثونية، حقق فيها ريمونتادا تاريخية، وانطلق بعدها ليصل للنهائي العالمي.