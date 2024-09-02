يوسف عبد العزيز: الجزيرة تأثّر بغياب عبد الله رمضان

ترك غياب عبد الله رمضان وسط الجزيرة، عن المشاركة مع الفريق خلال أخر موسمين، تأثيراً سلبياً على مستوى ونتائج ((فخر أبوظبي))، للدور الإيجابي الكبير الذي ظل يلعبه لعدة سنوات في خط وسط الملعب، ومشاركته المستمرة ضمن عناصر التشكيل الأساسي.

وعانى عبد الله رمضان من تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية بالساق اليمني، في الفترة الأولى من الموسم الماضي، الأمر الذي أدى إلى ابتعاده لأكثر من 3 أشهر، وبعد العودة تكررت الإصابة، قبل أن يتمكن من المشاركة أساسياً في المباريات، حيث ظل يلعب بديلاً لدقائق معدودة، لعدم جاهزيته البدنية حينها، وكان آخر ظهور له في عجمان بالجولة 23 من النسخة السابقة، والتي خضع بعدها إلى عملية في فنلندا، وما زال في مرحلة التأهيل.

ونتيجة للإصابات المتكررة التي لاحقته في الموسم الماضي، فان عبد الله رمضان، اكتفى بالمشاركة في 16 مباراة ببطولة الدوري، بعدد دقائق محدود، وصل إلى 1092 دقيقة، كأقل مشاركة له مع ((فخر أبوظبي))، منذ انضمامه للفريق في موسم 2018 - 2019.

من جانبه، أكد يوسف عبد العزيز لاعب الجزيرة سابقاً، أن تأثير عبد الله رمضان خلال المواسم الماضية كبير في الفريق، لما يتمتع به من قدرات أهلته لتقديم مستويات متميزة، ساهم بها في الإنجازات التي حققها النادي، وأضاف: ،أهميته لا تخفى على أحد، لأنه يؤدي دوراً مميزاً في وسط الميدان، وفي الكثير من المباريات، كان يتحمل المسؤولية، ويدافع ويهاجم، ويحرز الأهداف، ويقدم التمريرات الذكية.

واستطرد : ننتظر عودة عبد الله رمضان في الوقت القريب، ليس من أجل الجزيرة فقط، ولكن لأجل المنتخب الوطني، لأنه من العناصر المهمة، التي ظلت تشكل حضوراً متميزاً مع المنتخب، ولا نشك أنه بالعزيمة والإصرار، سيعود أقوى وأفضل من السابق.