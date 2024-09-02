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بداية «صادمة» لـ«خورفكان ودبا الحصن والعروبة» في دوري المحترفين

9/2/2024 7:13:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

لم تكن بداية الروماني دانيال ايسايلا مدرب خورفكان، والبرازيلي كايو زاناردي مدرب دبا الحصن والبرتغالي برونو بيريرا المدير الفني للعروبة ((مثالية)) في دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن تلقى المدربون الثلاثة ست هزائم بواقع هزيمتين لكل مدرب خلال الجولتين الأولى والثانية من دوري أدنوك للمحترفين، لتصاب جماهير هذه الأندية بخيبة أمل كبيرة وتضعهم تحت الضغوط وذلك مع انطلاقة المسابقة في انتظار بقية مواجهات الدوري الذي بدأ ساخناً هذه المرة بعد تربع 4 أندية على صدارة المسابقة بالعلامة الكاملة وهي أندية النصر وشباب الأهلي والشارقة والوحدة.

حظ عاثر

وكان ايسايلا مدرب خورفكان، قد ندب حظ فريقه بعد أن أوقعته قرعة دوري أدنوك للمحترفين مع نادي العين في الافتتاح وهو الفريق المتوج بدوري أبطال آسيا ليمنى ((النسور)) بهزيمة قاسية استقرت عند 5 أهداف وعلى الرغم من تحسن أداء الفريق أمام الوحدة، إلا أن الأخير تمكن من تحقيق الفوز بهدف نظيف، لتتحسر جماهير ((الخور)) على الهزيمة الثانية توالياً بقيادة ايسايلا وهو الخبير بشؤون دوري المحترفين شأنه شأن المدرب زاناردي المدير الفني لدبا الحصن والذي لا يزال يعاني من أجل تحقيق النتيجة الإيجابية للفريق الأخضر بعد الهزيمة من الشارقة بالأربعة وأمام الوصل بهدف، وعلى الرغم من الهزائم إلا أن هناك تطوراً في أداء ومستوى لاعبي دبا الحصن من مباراة لأخرى لكن الجمهور ينتظر النتائج الإيجابية.

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وفي العروبة لا يزال المدرب بيريرا يبحث عن فوزه الأول في دوري أدنوك للمحترفين وهو المدرب الذي قاد فريقه إلى تحقيق نتائج لافتة في دوري الدرجة الأولى والذي لم يتعرض فيه العروبة إلا لهزيمة واحدة طوال 34 جولة، لكن الوافد الجديد خسر الافتتاح بالخمسة أمام النصر وعاد في الأسبوع الثاني وخسر أمام الجزيرة بهدفين دون رد لذلك فإن جمهور العروبة اعتاد النتائج الجيدة خلال الموسم الماضي وينتظر تصحيح الأوضاع في قادم الجولات.

وتشهد مباريات الأسبوع الثالث من دوري أدنوك للمحترفين ديربي الشارقة بين دبا الحصن وجاره البطائح يوم 20 الجاري فيما يحل خورفكان ضيفاً على العروبة يوم 22 من نفس الشهر في ديربي الساحل الشرقي.

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