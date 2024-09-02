دعم «الأبيض» بمحترفين في أوروبا خيار صحيح

أشاد عمر إسماعيل، باستعانة منتخبنا الوطني بالثلاثي المحترف بالخارج، عدلي محمد حارس مرمى ساوثهامبتون الإنجليزي، وماكنزي هانت وسط فليتوود الإنجليزي، وجونيور نيداي مهاجم مونبلييه الفرنسي، وقال: ((الاستعانة بلاعبين محترفين خارج الدولة، فكرة ممتازة وبادرة سليمة، تطبقها العديد من منتخبات حالياً، وسيكون الحكم الحقيقي على اللاعبين من خلال منتخبنا الوطني المقبلة، والقائمة المختارة لتمثيل ((الأبيض)) أمام قطر، تضم العناصر الأبرز محلياً، التي لعبت حتى الآن، مع الوضع في الاعتبار أن معيار اللاعب الدولي، يختلف عن مقاييس لاعبي الأندية، واللجوء إلى الاستعانة باللاعبين المحترفين خارجياً من مواليد الدولة أو المقيمين، ورقة مهمة لتدعيم صفوف منتخبنا في المرحلة الحالية)).

وطالب عمر إسماعيل لاعب المنتخب الوطني ونادي بني ياس السابق، أن يتم التوظيف الجيد للاعبي منتخبنا الوطني، عندما يحل ضيفاً على المنتخب القطري، بعد غد الخميس، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، مؤكداً لـ ((البيان))، أن أمام لاعبي ((الأبيض)) الفرصة لتقديم عرض قوي، والخروج بنتيجة جيدة، إذا تحلّوا بالروح القتالية العالية.

وقال: ((هناك حالة من التفاؤل تسود الجميع، على الرغم من عدم وضوح الرؤية بالنسبة لمستوى منتخبنا الوطني، وصعوبة تقييم الأداء الجماعي، بسبب التغييرات العديدة التي أجراها البرتغالي باولو بينتو، على القائمة المختارة للمنتخب، قبل مواجهة المنتخب القطري، مقارنة بآخر مبارياتنا بتصفيات المرحلة الثانية الآسيوية، ولكننا تعرفنا في المقابل إلى الأداء الفردي للعديد من عناصر المنتخب، من خلال جولة ذهاب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والجولتين الأولى والثانية من دوري أدنوك للمحترفين)).

ظروف متشابهة

أوضح عمر إسماعيل، أن هناك ظروفاً متشابهة بين ((الأبيض)) ومضيفه ((العنابي))، مثل طريقة الأداء، والحضور الجماهيري، وقال: ((يتشابه الأداء بين منتخبنا الوطني ونظيره القطري، ما يوازن كفة ميزان الأداء بينهما قبل المباراة، إلى جانب الحضور الجماهيري، وطرق التشجيع المتقاربة، وهو ما يقلل من احتمالية وجود تأثير للدور الجماهيري خلال سير اللقاء، وربما سيكون التأثير الجماهيري أكبر عندما نلتقي المنتخب الإيراني، الذي يمتلك قاعدة كبيرة من المشجعين القادرين على تحفيز لاعبيهم بشكل كبير)).

وتابع: ((كما أن المنتخبين سبق وتواجها أكثر من مرة في العديد من المسابقات القارية والإقليمية، بالإضافة إلى أن المباراة ستقام على أرض ملعب استاد أحمد بن علي، وهو من الملاعب المقامة بنظام التبريد، وهذا الأمر من المفترض أن يساعد لاعبينا على الأداء بمستوى أفضل مما قدموه في الكأس والدوري، والذي عانوا خلاله من ظروف الطقس الحار والرطوبة العالية، والمؤثرة سلبياً في الأداء، وأتمنى أن يتم توظيف عناصر المنتخب الوطني بشكل جيد خلال المباراة، حتى نحقق النتيجة الإيجابية المطلوبة)).

يذكر أن تصفيات آسيا للتأهل لمونديال 2026، تنطلق بعد غد الخميس وتستمر حتى يونيو 2025 بمشاركة 18 منتخباً على 3 مجموعات، كل مجموعة من 6 منتخبات، تتنافس على بطاقات التأهل لكأس العالم في كندا والمكسيك وأميركا.