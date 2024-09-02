العرياني والدهماني جاهزان لمنافسات البندقية في «بارالمبية باريس»

حقق اللاعب محمد عثمان المركز الخامس في نهائي سباق الكراسي المتحركة لمسافة 100 متر، فئة ((T34))، والتي أقيمت على مضمار ((ستاد دي فرانس)) ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية ((باريس 2024))، وذلك في أول مشاركة له بالألعاب البارالمبية.

وقطع عثمان مسافة السباق في زمن قدره 15.40 ثانية، وحل خامساً، فيما فاز بالسباق التايلاندي شيوات راتانا وحقق رقماً بارالمبياً جديداً قدره 14.76 ثانية، وحاز على الميدالية الذهبية، وتلاه التونسي وليد كتيلة في المركز الثاني بزمن 15.14 ثانية، وفاز بالفضية، ثم الكندي أوستن سمينك في المركز الثالث بزمن قدره 15.19 ثانية ونال البرونزية.

وحرص مسؤولو البعثة، وهم: الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، ومحمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، رئيس البعثة، والدكتور طارق سلطان بن خادم، نائب رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، والدكتور عبدالرزاق بني رشيد، رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، على متابعة المنافسات في ((ستاد دي فرانس))، وتحية اللاعب بعد السباق على الجهد الذي قدمه، وتحفيزه من أجل الاستفادة من نتائج المشاركة في هذا السباق والاحتكاك مع نجوم العالم أصحاب الخبرة، والتطلع إلى تقديم الأفضل فيما هو قادم خاصة أنها المشاركة الأولى له على مستوى الألعاب البارالمبية، ونجح في الوصول إلى المركز الخامس على مستوى العالم.

في سياق آخر، تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الرماية لمسابقة البندقية 50 متراً ((ثلاثة أوضاع)) ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية ((باريس 2024)) والمقامة حالياً بالعاصمة الفرنسية.

ويمثل منتخبنا المشارك في منافسات هذه المسابقة، كلا البطلين عبدالله سلطان العرياني، وعبيد الدهماني، حيث تعول بعثة الإمارات على هذه المسابقة في تحقيق أول إنجازاتها في باريس.

وتعد مسابقة البندقية 50 متراً ((ثلاثة أوضاع))، التي تقام منافساتها في هذه الدورة بمركز شاتورو للرماية ((240 كم جنوب باريس)) واحدة من أهم مسابقات الرماية التي حقق منتخبنا فيها إنجازاته على مدار تاريخ مشاركاته في الألعاب البارالمبية.

ومن بين 22 ميدالية حققتها الإمارات عبر تاريخ مشاركتها في الألعاب البارالمبية، حجزت الرماية وتحديداً مسابقة البندقية 50 متراً ((ثلاثة أوضاع)) 5 ميداليات ((ذهبيتان و3 فضيات)) فيها، جميعهم للبطل عبدالله سلطان العرياني الذي حصد أولى ميدالياته في ((لندن 2012)) وكانت ذهبية، وتلاها بـ 3 فضيات في ((ريو دي جانيرو 2016))، وذهبية أخرى في ((طوكيو 2020))، والآمال معقودة في أن يحقق بطلي الإمارات في هذه المسابقة آمال البعثة في الوصول إلى منصات التتويج.