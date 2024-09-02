«دبي الرياضي» واتحاد الكرة الفرنسي يبحثان تعزيز استقطاب الموهوبين

في إطار جهود مجلس دبي لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية بدبي، وتنفيذاً لسياسة حكومة دبي في دعم المواهب بمختلف المجالات، وضمن اتفاقية التعاون بين مجلس دبي الرياضي والاتحاد الفرنسي لكرة القدم، زار ليدوفيك ديبرو خبير الاتحاد الفرنسي ومسؤول العلاقات الدولية للاطلاع على برامج استقطاب وتطوير الموهوبين بدبي التي أطلقها مجلس دبي الرياضي وناقش خطة العمل القادمة للتعاون بشأن تقييم عمل أكاديميات في أندية دبي وتطوير المواهب الرياضية.

والتقى سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام بالخبير الفرنسي، وأشاد حارب بالمدرسة الفرنسية لكرة القدم وبرامجها الرائدة والناجحة في استقطاب وتطوير الموهوبين وتكوين أجيال جديدة ناجحة في كرة القدم نجحت في الحصول على كأس العالم مرتين وكأس القارات وكذلك المنافسة الدائمة على بطولة أمم أوروبا وغيرها من البطولات.

كما أشاد باتفاقية التعاون بين المجلس والاتحاد الفرنسي لكرة القدم وما تحقق من خلال هذه الاتفاقية من نجاحات في مختلف الجوانب الإدارية التي تتعلق بقطاع كرة القدم في دبي.

بدوره، عبر الخبير الفرنسي عن سعادته بزيارة دبي وكذلك عن تقديره وإعجابه بالجهود التي يتم بذلها لاستقطاب وتطوير الموهوبين في كرة القدم بمختلف الأعمار والجنسيات وأشاد بالبرامج والمبادرات التي أطلقها مجلس دبي الرياضي في هذا المجال.

والتقى الخبير الفرنسي خلال زيارته لأكاديميات أندية دبي لكرة القدم، مع مديري الأكاديميات والمديرين الفنيين في أندية النصر والوصل وشباب الأهلي وحتا، حيث قدم المديرون شرحاً مفصلاً حول الجوانب التنظيمية والفنية للأكاديميات وعرض منهجيات التدريب المعتمدة وبرامج تطوير المواهب وتأهيل المدربين والمحاضرات التوعوية للاعبين والاطلاع على مختلف المرافق الرياضية والطبية المستخدمة في تدريب اللاعبين وتأهيل المدربين والتطوير، وحضر حصص تدريب ومباريات فرق من الأكاديمية كما تابع حصص تحليل مصورة للمباريات قدمها عدد المدربين المواطنين بحضور اللاعبين.