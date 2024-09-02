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موللر وثنائي إنجلترا يتألقون في غولف «السباق إلى دبي»

9/2/2024 7:13:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق اللاعب الدنماركي نيكلاس نورجارد موللر، أول ألقابه في جولة دي بي ورلد للغولف، التي تقام تحت شعار ((السباق إلى دبي))، إثر فوزه في بطولة بيتفريد البريطانية ماسترز، مع تواصل العد التنازلي لختام الموسم للجولة، الذي سيقام بضيافة الإمارات في أبوظبي ودبي، على التوالي، نوفمبر المقبل.

تفوق اللاعب الدنماركي، محققاً رصيداً قدره 16 ضربة تحت المعدل، ما قاده للتقدم 30 خطوة دفعة واحدة، ليصبح بالمركز السادس في الترتيب العالمي الصادر بـ 1610 نقاط.

على صعيد آخر، شهدت البطولة إقامة منافسات ((كأس الأمم)) لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة، والتي أقيمت بنظام الزوجي المختلط، وتفوق فيها ثنائي إنجلترا، كيب بوبيرت وهيذر جيلكس، ليحققا اللقب.

وتتميز جولة دي بي ورلد، بإقامة سلسلة خاصة من البطولات لأصحاب الهمم خلال الموسم، وستقام البطولة الختامية في دبي نوفمبر المقبل.

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