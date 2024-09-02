موللر وثنائي إنجلترا يتألقون في غولف «السباق إلى دبي»

(MENAFN
- Al-Bayan)
حقق اللاعب الدنماركي نيكلاس نورجارد موللر، أول ألقابه في جولة دي بي ورلد للغولف، التي تقام تحت شعار ((السباق إلى دبي))، إثر فوزه في بطولة بيتفريد البريطانية ماسترز، مع تواصل العد التنازلي لختام الموسم للجولة، الذي سيقام بضيافة الإمارات في أبوظبي ودبي، على التوالي، نوفمبر المقبل.
تفوق اللاعب الدنماركي، محققاً رصيداً قدره 16 ضربة تحت المعدل، ما قاده للتقدم 30 خطوة دفعة واحدة، ليصبح بالمركز السادس في الترتيب العالمي الصادر بـ 1610 نقاط.
على صعيد آخر، شهدت البطولة إقامة منافسات ((كأس الأمم)) لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة، والتي أقيمت بنظام الزوجي المختلط، وتفوق فيها ثنائي إنجلترا، كيب بوبيرت وهيذر جيلكس، ليحققا اللقب.
وتتميز جولة دي بي ورلد، بإقامة سلسلة خاصة من البطولات لأصحاب الهمم خلال الموسم، وستقام البطولة الختامية في دبي نوفمبر المقبل.
MENAFN02092024000110011019ID1108628265
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.