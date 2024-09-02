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150 لاعباً يشاركون في بطولة العرب لمصارعة الذراعين بدبي

9/2/2024 7:13:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يستضيف اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، منافسات بطولة العرب لمصارعة الذراعين، والتي ستقام ضمن فعاليات مهرجان بينوس كلاسيك لبناء الأجسام والرياضات المصاحبة، وذلك يومي 7 و8 سبتمبر الحالي، في مركز دبي التجاري، بإشراف الاتحاد العربي لمصارعة الذراعين.

يشارك في البطولة نحو 150 لاعباً من 12 دولة، وهي، الإمارات، والكويت والسعودية والبحرين والعراق والمغرب ومصر وفلسطين والأردن وليبيا ولبنان وسوريا، وتبلغ مجموع جوائزها المادية 50 ألف درهم، وتتضمن منافسات في 10 أوزان للرجال والشباب.

ووصف فيصل الغيص الزعابي عضو اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، البطولة، أنها خطوة على الطريق لمواصلة الجهود الرامية لتعزيز ممارسة هذه الرياضة، منوهاً بأن إقامة منافساتها بشكل دوري، سيمهد لاكتشاف لاعبين جدد في المستقبل.

كما ثمن الزعابي الدعم الذي تحظى به مصارعة الذراعين من مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، مشيداً بدور رئيس اللحنة المنظمة لمهرجان بينوس كلاسيك انيس بينوس، لدوره الداعم لتطور رياضة مصارعة الذراعين في الإمارات، فضلاً عن الجهود التي يبذلها الاتحاد العربي لمصارعة الذراعين، ورئيسه عبد الكريم عنداري.

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