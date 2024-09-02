المهر «فيسبروي» بطل كأس الوثبة في ليفورنو

واصل المهر ((فيسبروي)) لبيرولي جوسبي، بإشراف ماسيميليانو ناردوزي وقيادة سايو ستيفانو ريموندو، مسلسل انتصاراته، ليحقق فوزه الثاني على التوالي بسباق كأس الوثبة ستاليونز، المخصص للخيول العربية الأصيلة، الذي استضافه مضمار ((كابريللي ليفورنو))، في العاصمة الإيطالية روما، أول من أمس، برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات. واجتمع لسباق كأس الوثبة ستاليونز 6 من الخيول عمر ثلاث سنوات فقط، تنافست لمسافة 1950 متراً، على الجوائز المالية البالغة 6.600 يورو.

وتمكن((فيسبروي)) من الدفاع عن لقبه في كأس الوثبة ستاليونز ببراعة، بعد أن تفوق بفارق 0,75 طول عن ((أورلاندو جو)) لأورلاندو جايديتا، وقيادة فلوري اليساندرو بإشراف المدرب ستيفانو ميتيني، وجاء ثالثاً ((كنجدوم)) لتي إس أي سيرل، بقيادة سارا سبامباجتي، للمالك والمدرب كريستيان ميتيني.

من جهة أخرى، يستضيف مضمار ضاحية شيبستو بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2000 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق ((تكافؤ))، تصنيف صفر إلى 55.

ويجتمع للسباق البالغ جائزته 4 آلاف جنيه إسترليني، 7 من نخبة الخيول في بريطانيا، أبرزها الجواد ((كولجاني)) لرافلس بارتنر شيب، بإشراف بيتر هامرسلاي وقيادة بادي برادلي، والذي يسعى لمواصلة عروضه الجيدة، حيث سبق له الفوز بكأس الوثبة لمسافة 1400 متر في آخر مشاركة.

وينافس على اللقب المهرة ((ديليكيتس)) للمالك والمدرب جيمس أوين، بطل المدربين 5 مرات، وقيادة الفارسة المتدربة تيجان بادجت، وسبق لها الفوز على غريمها ((كولجاني)) في سباقي مربي الإمارات لمسافة 1200 متر، مستفيدة من الوزن الخفيف في ذلك السباق. وهناك الفرس ((فاريتز العنود)) للمالكة والمدربة مسز عقبة عاشور، وقيادة شارلي برايس، إلى جانب ((ساسي)) للمدرب والمالك ستيف بلاكويل، وقيادة أوليفر كارميشيل.