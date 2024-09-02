منتخب الناشئين يواجه نظيره السعودي في «آسيوية اليد» اليوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
يخوض منتخب الإمارات لناشئي اليد في الرابعة والنصف عصر اليوم مباراته الأولى أمام نظيره المنتخب السعودي في بداية مشواره في البطولة الآسيوية العاشرة لناشئي كرة اليد، والتي تحتضنها العاصمة الأردنية عمان، وتستمر لغاية الرابع عشر من الشهر الجاري، وتشهد مشاركة 13 منتخباً تمثل النخبة لقواعد اللعبة في القارة الصفراء، ويلعب منتخبنا في هذا المحفل الآسيوي ((تصفيات بطولة العالم للناشئين تحت 18 سنة والمؤهلة لبطولة العالم 2025 في سلوفينيا)).
مباريات
ويلعب منتخبنا مبارياته في الصالة الرياضية بمدينة الحسين الرياضية بالعاصمة الأردنية، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه المنتخبين السعودي والقطري، وسيخوض منتخبنا مباراته الثانية غداً الأربعاء في مواجهة نظيره القطري في آخر مبارياته بالدور التمهيدي للبطولة.
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