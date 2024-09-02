منتخب الناشئين يواجه نظيره السعودي في «آسيوية اليد» اليوم

يخوض الإمارات لناشئي اليد في الرابعة والنصف عصر اليوم مباراته الأولى أمام نظيره المنتخب السعودي في بداية مشواره في البطولة الآسيوية العاشرة لناشئي كرة اليد، والتي تحتضنها العاصمة الأردنية عمان، وتستمر لغاية الرابع عشر من الشهر الجاري، وتشهد مشاركة 13 منتخباً تمثل النخبة لقواعد اللعبة في القارة الصفراء، ويلعب منتخبنا في هذا المحفل الآسيوي ((تصفيات بطولة العالم للناشئين تحت 18 سنة والمؤهلة لبطولة العالم 2025 في سلوفينيا)).

مباريات

ويلعب منتخبنا مبارياته في الصالة الرياضية بمدينة الحسين الرياضية بالعاصمة الأردنية، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه المنتخبين السعودي والقطري، وسيخوض منتخبنا مباراته الثانية غداً الأربعاء في مواجهة نظيره القطري في آخر مبارياته بالدور التمهيدي للبطولة.