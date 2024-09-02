فيلادلفيا.. آخر المعابر

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، دعوات لتخفيف موقفه من بقاء قوات إسرائيلية في محور فيلادلفيا (صلاح الدين) في جنوب قطاع غزة لإتاحة المجال لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار قائلاً إن من الضروري لإسرائيل السيطرة على شريان حياة رئيسي لحركة (حماس).

يتمدد قطاع غزة على مساحة تبلغ 365 كم مربع (طوله 41 كم وعرضه يتراوح بين 6 و12 كم)، ويعد أحد أكثر مناطق العالم كثافة سكانياً حيث قدر عدد سكانه بنحو (2.142 مليون نسمة)، وسط منطقة ملتهبة بتوترات جيوسياسية كبيرة، وحروب تشنها إسرائيل بين حين وآخر، آخرها هذه الحرب التي توشك أن تكمل عامها الأول.

تمتد حدود قطاع غزة مع إسرائيل بطول 51 كم، ومع مصر بطول 11 كم بالقرب من مدينة رفح فيما يعرف بـ"محور فلادلفيا"، ويتصل بهما عبر سلسلة من المعابر الحدودية التي تلعب دوراً أساسياً في حركة الأفراد والبضائع، حيث تمثل هذه المعابر نقاط التماس بين غزة والعالم الخارجي، وتجسد شريان حياة لسكان القطاع. ورغم المحاولات الدولية والمحلية لتحسين وضعها، تبقى المعابر محوراً أساسياً في الصراع والتحديات اليومية التي يواجهها سكان غزة.



معبر رفح

يقع في جنوب قطاع غزة على الحدود المصرية الفلسطينية، ويُعتبر المعبر البري الوحيد الذي يربط غزة بمصر. ومنذ سيطرة حركة "حماس" على القطاع في يونيو 2007، أغلق المعبر إلى حد كبير باستثناء حالات محدودة.



كان المعبر في السابق، يعمل بكامل طاقته بعد تدمير مطار ياسر عرفات الدولي في نهاية 2001، والذي كان المطار الوحيد الذي يتيح للفلسطينيين السفر جواً. ورغم الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاقية المعابر في 2005، التي هدفت إلى تحسين حركة البضائع والأفراد، لا يزال المعبر يواجه تحديات كبيرة.



معبر بيت حانون (إيريز)

يقع شمالي قطاع غزة وتسيطر عليه إسرائيل، ويعد معبر بيت حانون البوابة الوحيدة التي تمكن سكان غزة من الوصول إلى إسرائيل أو الضفة الغربية مباشرةً. ومنذ سيطرة "حماس"، فرضت إسرائيل إغلاقاً شبه كامل على المعبر، ولا يُسمح بالعبور إلا لموظفي المؤسسات الأجنبية وبعض الشخصيات المهمة والتجار، إضافة إلى الحالات الصحية التي تحصل على التصاريح اللازمة.

ويشهد العابرون إجراءات أمنية مشددة، وفحص أمنياً دقيقاً ومسافة سير على الأقدام تصل إلى كيلومتر واحد. يعد المعبر أيضاً نقطة دخول الصحف والمطبوعات والإرساليات الأخرى إلى القطاع.

معبر المنطار (كارني)

يقع شرق مدينة غزة وتسيطر عليه إسرائيل، وهو من أبرز المعابر التجارية بين القطاع وإسرائيل. كان قبل سيطرة "حماس" على القطاع من أهم معابر البضائع، حيث كان معداً لاستيعاب نحو 220 شاحنة يومياً، لكنه شهد إغلاقاً تاماً أمام عمليات التصدير، بعد سيطرة "حماس" على القطاع. ويخضع لرقابة مشددة، حيث يتم تفتيش البضائع من قبل طرف فلسطيني ثم تقوم شركة إسرائيلية متخصصة بالتفتيش مرة أخرى.

معبر العودة (صوفا)

يقع شرق مدينة رفح وتسيطر عليه إسرائيل، ويُخصص معبر العودة بشكل رئيسي لاستيراد مواد البناء. ومع ذلك، يشهد إغلاقاً مستمراً، ما يؤثر في القدرة على استيراد المواد الأساسية اللازمة لإعادة بناء القطاع.

معبر الشجاعية (ناحال عوز)

يقع في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وتسيطر عليه إسرائيل، ويُستخدم بشكل أساسي لعبور الوقود إلى القطاع عبر أنابيب مخصصة لهذا الغرض. رغم أهميته في تزويد القطاع بالطاقة، يغلق المعبر معظم الوقت، ما أسهم دائماً في تفاقم أزمة الطاقة في غزة.

معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم)

يقع في رفح عند نقطة الحدود المصرية الفلسطينية الإسرائيلية، ويُخصص للحركة التجارية بين القطاع وإسرائيل. يُستخدم المعبر كذلك بديلاً لمعبر رفح في بعض الأحيان، ما يجعله نقطة حيوية للتجارة في غزة.

معبر القرارة (كيسوفيم)

يقع شرق خان يونس ودير البلح، ويُخصص للتحرك العسكري الإسرائيلي، حيث تدخل منه الدبابات والقطع العسكرية خلال عمليات الاجتياح. ويعد نقطة تماس مهمة في الأزمات العسكرية، ويعكس الواقع الأمني المعقد في المنطقة.