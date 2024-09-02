استهداف حوثي جديد لسفينتين بالبحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية التابعة للجيش البريطاني، أن مقذوفين أصابا سفينة في البحر الأحمر، مشيرة إلى وقوع انفجار ثالث بالقرب من السفينة.
وأضافت ((السيطرة على الأضرار الناجمة عن الهجوم جارية، ولا توجد إصابات على متن السفينة التي تتجه الآن إلى ميناء قريب)).
ويتوافق توقيت الهجوم والإحداثيات التي قدمتها الهيئة مع المسار المبلغ عنه لناقلة النفط ((بلو لاغون 1)) التي تحمل علم بنما، وتبحر جنوباً عبر البحر الأحمر إلى وجهة غير مدرجة في القائمة.
والسفينة ((بلو لاغون 1)) قادمة من ميناء أوست لوغا الروسي الواقع على بحر البلطيق، وكانت تبث أنها تحمل شحنة روسية المنشأ على متنها. وفي وقت لاحق، أعلنت هيئة العمليات البحرية البريطانية عن هجوم ثان قبالة مدينة الحديدة الساحلية التي يسيطر عليها الحوثيون. وقالت شركة الأمن الخاصة أمبري إن طائرة مسيرة ضربت سفينة تجارية، رغم عدم الإبلاغ عن أي أضرار أو إصابات.
أضافت ((أمبري)) أن الهجوم وقع على بعد بضعة كيلومترات فقط من المكان الذي وقع فيه هجوم (بلو لاغون 1).
وقالت السلطات إن الهجوم الذي يشتبه أنه أطلق من قبل ميليشيا الحوثي، وقع إلى الشمال مباشرة من المكان الذي استهدفت فيه ناقلة نفط ولا تزال مشتعلة، وتتواصل الجهود لإنقاذها. وأظهرت صور الأقمار الصناعية التابعة لوكالة ناسا حريقاً في الموقع الذي تركت فيه السفينة.
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