استهداف حوثي جديد لسفينتين بالبحر الأحمر

ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية التابعة للجيش البريطاني، أن مقذوفين أصابا سفينة في البحر الأحمر، مشيرة إلى وقوع انفجار ثالث بالقرب من السفينة.

وأضافت ((السيطرة على الأضرار الناجمة عن الهجوم جارية، ولا توجد إصابات على متن السفينة التي تتجه الآن إلى ميناء قريب)).

ويتوافق توقيت الهجوم والإحداثيات التي قدمتها الهيئة مع المسار المبلغ عنه لناقلة النفط ((بلو لاغون 1)) التي تحمل علم بنما، وتبحر جنوباً عبر البحر الأحمر إلى وجهة غير مدرجة في القائمة.

والسفينة ((بلو لاغون 1)) قادمة من ميناء أوست لوغا الروسي الواقع على بحر البلطيق، وكانت تبث أنها تحمل شحنة روسية المنشأ على متنها. وفي وقت لاحق، أعلنت هيئة العمليات البحرية البريطانية عن هجوم ثان قبالة مدينة الحديدة الساحلية التي يسيطر عليها الحوثيون. وقالت شركة الأمن الخاصة أمبري إن طائرة مسيرة ضربت سفينة تجارية، رغم عدم الإبلاغ عن أي أضرار أو إصابات.

أضافت ((أمبري)) أن الهجوم وقع على بعد بضعة كيلومترات فقط من المكان الذي وقع فيه هجوم (بلو لاغون 1).

وقالت السلطات إن الهجوم الذي يشتبه أنه أطلق من قبل ميليشيا الحوثي، وقع إلى الشمال مباشرة من المكان الذي استهدفت فيه ناقلة نفط ولا تزال مشتعلة، وتتواصل الجهود لإنقاذها. وأظهرت صور الأقمار الصناعية التابعة لوكالة ناسا حريقاً في الموقع الذي تركت فيه السفينة.