فوز الحزب الحاكم في انتخابات أذربيجان

فاز حزب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الانتخابات التشريعية المبكرة، وفق ما أعلنت مفوضية الانتخابات أمس. ودعا علييف إلى إجراء الأحد قبل موعدها لتجنّب تزامن الاقتراع مع مؤتمر ((كوب 29)) للمناخ الذي تستضيفه باكو من 11-22 نوفمبر. وأفادت مفوضية الانتخابات بأن حزب علييف ((يني)) (الجديد) فاز بـ68 مقعداً في المجلس التشريعي المكوّن من 125 مقعداً. وفاز مرشّحون مستقلون بـ45 مقعداً بينما فاز مرشّحون من تسعة أحزاب يعتقد على نطاق واسع بأن جميعها مؤيدة للحكومة، بـ11 مقعداً.

ولم ينجح غير مرشّح واحد من حزب ((البديل الجمهوري)) في الوصول إلى البرلمان. وأشار حزب ((مساواة)) المعارض إلى وجود ((انتهاكات واسعة)) بما في ذلك التصويت مرّات عدة. وأفادوا في بيان بأن ((ازدياد عمليات التوقيف واعتقال الصحافيين والناشطين في المجتمع المدني، إلى جانب إطار العمل القانوني المرتبط بالإعلام أدت إلى انتشار الرقابة الذاتية وحدّت بشكل كبير المساحة المتاحة للصحافة المستقلة)).

يحكم علييف (62 عاماً) أذربيجان منذ عام 2003 بعد وفاة والده حيدر علييف. ويحظى علييف بشعبية واسعة بفضل انتصار أذربيجان عسكرياً على انفصاليين سيطروا على إقليم ناغورني قره باغ على مدى ثلاثة عقود. والعام الماضي، استعادت قوات باكو الجيب الجبلي في هجوم خاطف.