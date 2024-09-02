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حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة تمضي قدماً

9/2/2024 7:13:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصل الجيش الإسرائيلي غاراته الدامية على قطاع غزة، وقتل أمس، 48 فلسطينياً على الأقل في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في وقت دخلت حملة التطعيم يومها الثاني ضد شلل الأطفال في القطاع، حيث من المفروض أن يسري التوقف اليومي للقتال وسط غزة لتسهيل جهود التطعيم، من السادسة صباحاً حتى الثانية ظهراً.

وقال مسؤولون فلسطينيون ومسؤولون من الأمم المتحدة إن أكثر من 80 ألف طفل تلقوا التطعيم في المناطق الوسطى من غزة، في اليوم الأول من الحملة. وينبغي بحلول اليوم الوصول إلى نحو 156 ألف طفل دون العاشرة في منطقة وسط القطاع. وسيحتاج الأطفال إلى تحصينهم بجرعة ثانية من اللقاح في غضون أربعة أسابيع. ولكن المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لويز ووتريدغ، قالت إنه من الخطورة بمكان ذهاب بعض العائلات إلى مراكز التطعيم. وأشارت إلى عدم توقف القتال بشكل كامل.

وواصل الآباء إحضار أطفالهم الرضع إلى المراكز الطبية لتلقي التطعيم، رغم مخاطر القصف. وقال مسؤولون إن سبعة فلسطينيين لقوا حتفهم في غارتين جويتين إسرائيليتين على مدينة غزة، بينما قتلت غارتان أخريان ستة أشخاص في مخيمي البريج والنصيرات للاجئين.

وقال الجناحان المسلحان لحركتي حماس والجهاد الإسلامي إن المقاتلين تصدوا للقوات الإسرائيلية في الشمال والجنوب وفي بعض المناطق الوسطى من غزة. وأعلنت وزارة الصحة بغزة، مقتل ما يقدر بنحو 40786 فلسطينياً وإصابة أكثر من 94 ألفاً في القطاع منذ بداية الحرب في أكتوبر.

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