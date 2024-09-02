في الضفة الغربية.. تدمير وحصار واعتقالات لليوم السادس

واصلت القوات الإسرائيلية، أمس، عمليتها العسكرية على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية، لليوم السادس على التوالي. ووفق مصادر فلسطينية، ((أسفر العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها، منذ الأربعاء الماضي، عن استشهاد 17 مواطناً، وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع بالممتلكات والبنية التحتية)). وقضى شاب وطفل الأحد بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما عند مدخل بلدة كفردان غربي جنين أثناء محاولتهما توزيع الخبز على المحاصرين عند أطراف مدينة جنين، فيما لقي شاب حتفه وأصيب آخر في مسيرة إسرائيلية في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وفجر أمس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير أبو ضعيف شرق جنين، واعتقلت شابين، وآخر من بلدة اليامون، فيما اعتقلت أسيراً محرراً بعد اقتحام منزله في حي الجابريات بجنين.

واعتقلت قوات الاحتلال ليل الأحد 20 فلسطينياً على الأقل من مناطق متفرقة في الضفة، بينهم فتاة، وسيدة اعتقلت كرهينة إضافة إلى طفل وأسرى سابقين.

وأضاف أن ((حصيلة عمليات الاعتقال في الضفة منذ إعلان الاحتلال عن الحملة العسكرية الأخيرة ارتفعت إلى نحو 130 حالة اعتقال، وهذه الحالات المؤكدة لدى المؤسسات، في ضوء استمرار العملية العسكرية في جنين منذ ستة أيام، وعدم المقدرة على معرفة حصيلة الاعتقالات النهائية في المحافظة والتي تقدر بالعشرات)). واعتقلت قوات الاحتلال ستة فلسطينيين وأغلقت طرقاً في محافظة الخليل، جنوبي الضفة، والتي بدأ التصعيد يصل إليها بمستويات ساخنة.