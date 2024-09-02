قصف متبادل بين إسرائيل وجنوب لبنان

واصل الطيران الإسرائيلي أمس، غاراته على مناطق متفرقة بجنوب لبنان، فيما أطلق ((حزب الله)) رشقات صاروخية وعدداً من المسيرات على مواقع إسرائيلية في الشمال.

وبحسب الإعلام اللبناني، شن الطيران المسير الإسرائيلي غارة على منطقة ((الجوار)) الحرجية غرب بلدة ((ياطر)) الجنوبية، واستهدف أطراف البلدة مرة ثانية في نفس اليوم.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شن في وقت سابق من أمس غارة استهدفت بلدة مركبا في جنوب لبنان، وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة شبعا الجنوبية. وشن الطيران الإسرائيلي غارة جوية استهدفت بلدة مركبا وبلدة يارون في جنوب لبنان، كما قصفت بالقذائف الفوسفورية بلدة الخيام الجنوبية ما أسفر عن إصابة شخص بحالة اختناق.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في وقت سابق مقتل شخصين جراء غارة إسرائيلية على سيارة في جنوب لبنان. وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إن غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة الناقورة أدت إلى مقتل شخصين.

وقالت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل)، إن أحد القتيلين كان موظفاً في شركة تنظيف متعاقدة مع الوكالة. وقالت المتحدثة باسم اليونيفيل، كانديس أرديل ((قتل عامل متعاقد وشخص آخر في السيارة))، مضيفة أن ((الهجمات على المدنيين هي انتهاكات للقانون الإنساني الدولي)). وكانت الوكالة اللبنانية أشارت إلى نجاة سائق بعد تعرض شاحنته لرشقات رشاشة، أثناء مروره على الطريق الحدودية بين كفركلا والعديسة، حيث أصابت الرصاصات أحد الأبواب والإطارات.

صواريخ كاتيوشا

من جانبه، أعلن ((حزب الله)) في بيان أن عناصره استهدفوا مستوطنات عين يعقوب وجعتون ويحيعام الإسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا رداً على الغارة الإسرائيلية على بلدة الناقورة.

وكان الحزب أعلن في بيانات منفصلة سابقة أن عناصره استهدفوا مبنى يستخدمه جنود إسرائيليون في كل من مستوطنتي أفيفيم والمنارة بالأسلحة المناسبة، كما استهدفوا جنوداً إسرائيليين في مرتفع عداثر بقذائف المدفعية.

كما أعلن الحزب في بيانين منفصلين أن عناصره استهدفوا موقعي ((الرمثا)) في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة و((زبدين)) في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.