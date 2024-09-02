الأمم المتحدة: أسر بأكملها في اليمن تواجه الجوع

كشف تقرير أممي حديث عن وجود أسر بأكملها في اليمن تواجه الجوع كل يوم، وذكر أن 85 % من الأسر النازحة غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية اليومية. وقد لجأ العديد منها إلى آليات قاسية للتأقلم مع الظروف الصعبة، مثل تقليل أحجام الوجبات أو تخطي تناول الوجبات تماماً.

ووفق تحديث لمفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن مراقبة حماية النازحين داخلياً، فإن البيانات، التي تم جمعها من أكثر من 47 ألف أسرة في النصف الأول من العام الحالي، والتي شملها المسح ويقيم عدد كبير منها في مواقع النازحين، ظهر أن 85 % من هذه الأسر غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية اليومية، وقد لجأ العديد منها إلى تدابير قاسية للتأقلم مع الظروف الصعبة، مثل تقليل أحجام الوجبات أو تخطي تناول الوجبات تماماً.

المفوضية في تقريرها أكدت أن هناك ((أسراً بأكملها تواجه الجوع كل يوم))، وقالت: إن الافتقار الواسع النطاق إلى الوثائق المدنية بين الأسر النازحة، فهناك من 51 % من الأسر التي شملها الاستطلاع لديها طفل واحد على الأقل بدون شهادة ميلاد، و70 % لديها أفراد من الأسرة بدون بطاقات هوية وطنية.

دعم عالمي

وأكدت الحاجة إلى دعم عالمي أكثر منهجية واستدامة لدول مثل اليمن - أحد أكثر بلدان العالم تأثراً بالتغير المناخي. كما أنها من بين أقل البلدان استعداداً للتخفيف من آثار الظروف الجوية القاسية والكوارث الناجمة عن تغير المناخ أو التكيف معها، حيث أصبحت هذه الكوارث أكثر تواتراً.

وحسب ما جاء في التقرير فإن الفيضانات الكارثية الأخيرة في مديرية ملحان بمحافظة المحويت - والتي نجمت عن الأمطار الغزيرة أدت إلى انهيار ثلاثة سدود ودمرت مجتمعات بأكملها. وعلى مدار الشهر الماضي، أودت الفيضانات بحياة 97 شخصاً وأصابت العديد من الأشخاص الآخرين، وأثرت على أكثر من 56 ألف منزل في 20 محافظة وشردت أكثر من ألف أسرة.