ضربة روسية واسعة بالصواريخ والمسيّرات على أوكرانيا

وجهت القوات الروسية ضربة واسعة في أوكرانيا، استهدفت فيها الصناعات العسكرية ومنشآت الطاقة، وذلك بالتوازي مع التقدم في منطقة دونيتسك التي قال الرئيس الروسي إن سرعة التقدم فيها لم تتأثر بالتوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك، في حين يطالب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي الغرب بأسلحة وبالسماح لقواته بضرب العمق الروسي.

وواجهت أوكرانيا خلال الليل قبل الفائت هجوماً كثيفاً بصواريخ ومسيّرات، استهدف خصوصاً العاصمة كييف، وأدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل بجروح وإلحاق أضرار بمركز إسلامي، وفقاً للسلطات.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية أمس، بأن القوات الروسية نفذت ضربة مشتركة استهدفت فيها منشآت الطاقة والصناعات العسكرية الأوكرانية، إضافة إلى المنشآت المسؤولة عن إنتاج الأسلحة الصاروخية ومراكز انتشار المرتزقة الأجانب، مؤكدة تدمير جميع المنشآت المستهدفة، وفقاً لوكالة سبوتنيك.

زيلنسكي متفائل

وأعلن الرئيس فلوديمير زيلينسكي تعرض بلاده لموجة هجمات جديدة شنّتها روسيا بـ35 صاروخاً قائلاً إن القوات الأوكرانية أسقطت 22 منها، و23 مسيّرة أسقطت كييف 20 منها.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا ((أكثر تفاؤلاً)) بشأن احتمالات الحصول على إذن من حلفائها الغربيين لتنفيذ هجمات بعيدة المدى على أهداف داخل روسيا. وأضاف بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف في مدينة زابوريجيا ((في الوقت الحالي، السماح فقط - ليس كافياً أيضاً))، مضيفاً أن على الحلفاء أن يوفروا الأسلحة لمثل هذه الهجمات.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، إن روسيا هاجمت كييف ومنطقتي سومي وخاركيف (شمال شرق).

وفي كييف، أدت الهجمات إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، بحسب رئيس الإدارة العسكرية، سيرغي بوبكو.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن مركز مساعدة اجتماعية ونفسية للأطفال وداراً للأيتام في سومي (شمال شرق)، أصيبا في القصف، ما أدى إلى إصابة 18 شخصاً بجروح بينهم ستة قاصرين. وفي منطقة خاركيف (شمال شرق البلاد)، قتلت امرأة تبلغ 65 عاماً بتفجير طال مبنى سكنياً فجراً في كوبيانسك، حسبما أعلن حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف.

معركة كورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية كبدت الجيش الأوكراني خسائر جسيمة في مقاطعة كورسك.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيان الوزارة أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية خلال المعارك على هذا المحور بلغت أكثر من 8900 عسكري و80 دبابة، منذ بداية التوغل.

وفي السياق، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتقدّم في شرق أوكرانيا، معتبراً ذلك دليلاً على أن التوغل الأوكراني الشهر الماضي في كورسك، ((مصيره الفشل)). وأعلن بوتين أنه ((سيتولى أمر)) الجنود الأوكرانيين المنخرطين فيه. وأضاف أن أوكرانيا تسعى إلى ((وقف عملياتنا الهجومية في أجزاء رئيسية من منطقة دونباس. النتيجة معروفة... لم ينجحوا)).

وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس، إن الجيش الروسي سيطر على بلدة سكوتشنويه في منطقة دونيتسك، وإنه صد تسع هجمات مضادة لمجموعات أوكرانية، مشيرة إلى خسائر أوكرانية بلغت نحو 475 جندياً وعدداً من القطع العسكرية.

وأضاف البيان أن وحدات ((الشرق)) سيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة في دونيتسك، وأن وحدات ((الجنوب)) واصلت التقدم في أعماق الدفاعات الأوكرانية، مشيرة إلى أن ((القوات الأوكرانية فقدت نحو 520 جندياً وأربع مركبات وعدداً من المدافع ومستودعات الذخيرة الميدانية)).