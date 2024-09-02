«احتجاجات الصفقة» تقسّم الشارع والقيادة في إسرائيل

أثارت حالة الإضراب التي تمر بها إسرائيل، وبخاصة بعد العثور على جثث 6 من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين، انقساماً غير مسبوق في الشارع والمؤسسات كما في المستوى القيادي على حد سواء، وذلك بالتزامن مع ضغط مصدره أمريكا التي قال رئيسها جو بايدن إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لا يقوم بما يكفي لاستعادة الأسرى، الأمر الذي أثار رداً غاضباً فورياً من إسرائيل.

بايدن قال أمس، إنه على وشك تقديم اقتراح نهائي لاتفاق لإطلاق سراح أسرى محتجزين في غزة، كما نقلت عنه وكالة رويترز، وكان يتحدث للصحافيين في البيت الأبيض حول استعادة جثث الأسرى الستة، ومن بينهم هيرش غولدبرغ بولين، الأمريكي الإسرائيلي البالغ 23 عاماً. ولدى سؤاله بخصوص ما إذا كان يعتزم تقديم اقتراح نهائي لاتفاق للجانبين هذا الأسبوع، قال بايدن ((نحن قريبون جداً من ذلك)). وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد بأن نتانياهو يبذل جهداً كافياً للتوصل لاتفاق، قال ((لا)).

وفيما اعتبر قيادي في ((حماس)) تصريحات بايدن اعترافاً بمسؤولية نتانياهو عن تعطيل الصفقة، نقلت ((رويترز)) عن مصادر إسرائيلية انتقادها لهذه التصريحات، قائلة ((من اللافت للنظر)) أن بايدن يضغط على نتانياهو، وليس على زعيم ((حماس)) يحيى السنوار، بشأن الجهود الرامية للتوصل لاتفاق في غزة. وأضافت إن تصريح بايدن خطير أيضاً لأنه جاء بعد أيام من ((إعدام حماس)) ستة أسرى ومن بينهم أمريكي، وفق المصادر.

ضغوط داخلية

يأتي هذا الموقف الأمريكي، في حين تتزايد الضغوط في إسرائيل على الحكومة من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وفي ظل إضراب عام وتظاهرات في شوارع العديد من المدن.

وأثار العثور على الجثث الست غضباً عارماً حيث خرج آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع في تل أبيب وفي القدس وغيرها من المناطق، غداة تظاهرات حاشدة الليلة قبل الماضية، للمطالبة بصفقة فورية.

وكان الاتحاد العام للعمال (هستدروت) دعا الأحد إلى إضراب عام، قبل أن تصدر محكمة إسرائيلية قراراً أمس، بوضع حدّ له، بناء على طلب من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. وشمل الإضراب وزارات المالية والداخلية والاقتصاد والصناعة والتعليم والصحة والدفاع وشركة الكهرباء والبريد وهيئة الطبيعة والمتنزهات ومؤسسة التأمين الوطني ومصلحة الضرائب. وأعلنت بلديات عدّة التزامها بالإضراب، ومنها تل أبيب وحيفا، وتأثرت وسائل النقل العام جزئياً بالإضراب، في حين لم تلتزم بلديات مثل القدس وعسقلان بالإضراب.

وأغلقت رياض الأطفال والجامعات أبوابها، فيما عملت المدارس الابتدائية والمتوسطة جزئياً، كما توقفت عمليات الإقلاع والهبوط في المطارات صباحاً، وعملت المستشفيات في وضع الطوارئ. وأفادت القناة الـ13، بأن رؤساء قطاع الأعمال أعلنوا انضمامهم إلى الإضراب، بينما معظم مراكز التسوق مغلقة.

في الوقت نفسه، خرجت مظاهرات بدعوة من أوساط اليمين والمستوطنين تدعو لمواصلة الحرب، ورفض أي صفقة توقف إطلاق النار.

غير مسبوق

الإذاعة الإسرائيلية، في توصيف جريء غير مسبوق كذلك، قالت إن إسرائيل منقسمة على نفسها ومفككة أكثر من أي وقت مضى، وإنه حتى يعود بقية الأسرى الـ101 الباقين في غزة، فإنه ((لن تقوم قائمة لإسرائيل)).

ولفتت إلى وجود خلافات حقيقية داخل حكومة نتانياهو، عمقت حالة الانقسام الواضحة، مشيرة إلى وجود خلافات بين يوآف غالانت، وزير الدفاع ونتانياهو، بشأن بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا جنوبي غزة.

ونوهت الإذاعة إلى وجود خلافات أيضاً حول مدى التعاطي مع صفقة تبادل أسرى، بدعوى أنه كان بالإمكان تجنب وجود قتلى بين صفوف الأسرى، لو تم التوقيع على اتفاق يقضي بعودتهم في سياق عملية تبادل.

نتانياهو الذي اعتبر الإضراب دعماً للسنوار، نقلت عنه صحيفة ((يسرائيل هيوم)) الإسرائيلية قوله إن حكومته ترغب في استعادة الأسرى الإسرائيليين، لكن من دون التخلي عن الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا جنوبي قطاع غزة.

ووسط خلافات باتت علنية مع نتانياهو، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمس، أنه لن يستقيل من منصبه العسكري، وذلك على خلفية تداول أنباء عن تقديمه لاستقالته. ونقلت ((يسرائيل هيوم)) عن غالانت في محادثة مغلقة لأعضاء من ((الكنيست)) الإسرائيلي، عدم اعتزامه الاستقالة من منصبه كوزير للدفاع.