سعيد الطاير لـ« البيان »: 222 مليار درهم الأصول الثابتة لـ«كهرباء دبي»

كشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لـــ((البيان)) أن الهيئة تستثمر في أحدث البنى التحتية وأكثرها تطوراً، لافتاً إلى أن قيمة الأصول الثابتة التي استثمرت فيها الهيئة وصلت إلى 222 مليار درهم، حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وقال معالي سعيد الطاير: ((نعمل في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، ونواصل التطوير المستمر للبنية التحتية للكهرباء والمياه في دبي لتوفير خدماتنا وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية وتوفير أفضل مرافق لأفضل مدينة في العالم، وانطلاقاً من حرصنا على توظيف الابتكار لإيجاد حلول مستدامة للتحديات الحالية والمستقبلية، ونحرص على توظيف أحدث التقنيات لرفع كفاءة عملياتنا التشغيلية والارتقاء بمختلف مشاريعنا ومبادراتنا)).

بنية تحتية

وأضاف: ((لتعزيز البنية التحتية للكهرباء والمياه، نعتمد على الابتكار وإدارة المرافق والخدمات عبر شبكة ذكية ومترابطة تعتمد أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وتخزين الطاقة، وإنترنت الأشياء وغيرها. وتؤدي الشبكة الذكية، التي ننفذها باستثمارات إجمالية تبلغ 7 مليارات درهم، دوراً مهماً في تحقيق ذلك حيث توفر خصائص متقدمة مثل إمكانية التشغيل التبادلية بين مختلف أنحاء شبكة الكهرباء والمياه لضمان التشغيل السلس والسريع والفعال.

كما تساعد الشبكات الذكية على تحسين كفاءة نقل وتوزيع الطاقة، وتقليل الفاقد، وتحسين إدارة الأحمال الكهربائية، كما تدعم دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية، ما يعزز استدامة نظام الطاقة في دبي. ومن بين البرامج التي أطلقتها الهيئة تحت مظلة الشبكة الذكية، نظام استعادة الشبكة الذكية الآلي، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتعزيز التحكم وإدارة ومراقبة شبكة الطاقة عن بعد على مدار الساعة دون أي تدخل بشري)).

وتابع معاليه: مددت الهيئة 364 كيلومتراً من القنوات الخارجية للألياف البصرية خلال عام 2023 في مناطق مختلفة بدبي، ليصل بذلك إجمالي طول هذا النوع من القنوات التي مددتها الهيئة إلى 3998 كيلومتراً، بزيادة قدرها 10 % مقارنة بالعام 2022.

وأضاف: ((تحفيزاً للتنقل الأخضر والمستدام في إمارة دبي وتشجيع أفراد المجتمع على قيادة المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة، أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي عام 2014 مبادرة ((الشاحن الأخضر)) التي وفرت أول بنية تحتية عامة لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة)).

حلول

وبين معاليه أن مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي يعمل ضمن مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية على تطوير حلول لتعزيز كفاءة وتكلفة عمليات الهيئة. وتشمل الحلول أتمتة عمليات فحص وصيانة الخطوط الهوائية، ومحطات إنترنت الأشياء المرنة منخفضة التكلفة لمراقبة المحطات والكشف المبكر عن تسرب المياه سواء في الأنابيب أو المباني، وتحليلات الشبكة المتقدمة لإدارة الأصول والصيانة الوقائية، والتنبؤ عالي الدقة بحجم الإشعاع الشمسي لتقليل تكلفة تشغيل الهامش الاحتياطي.

وأوضح الطاير أن برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء ((سبيس-دي)) يسهم في رفع مستوى عمليات تطوير وصيانة وتخطيط شبكات الكهرباء، بالإضافة لتحسين كفاءة قطاعات الإنتاج، والنقل، والتوزيع في الهيئة عبر مراقبة محطات الطاقة الشمسية وتحسين التنبؤ بحجم إنتاج هذه المحطات من خلال توقع حالة الطقس، ودرجة حرارة مياه البحر وملوحته، ومراقبة خطوط نقل الكهرباء، وكشف تسرّبات المياه، والكشف عن أي تغييرات في البنية التحتية بما يعزز من عملياتها، وضمن برنامج ((سبيس-دي)) أطلقت الهيئة قمرين اصطناعيين نانويين: ((ديوا سات- 1)) في يناير 2022، و((ديوا سات-2)) في إبريل 2023، وتعد الهيئة أول مؤسسة خدمية على مستوى العالم تستخدم الأقمار الاصطناعية النانوية لتحسين عملياتها.

وقال معالي الطاير: وقّعت بلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي اتفاقية مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الغازات الحيوية المستخلصة من مكب النفايات في منطقة المحيصنة 5، بما يعزز ممارسات الاستدامة الريادية لدبي ويسرّع تحقيق مستهدفات المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي لدولة الإمارات بحلول عام 2050، وضمن جهودها المتواصلة لدعم الاستدامة وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة وتحسين تجربة المتعاملين، أبرمت الهيئة مذكرة تفاهم مع شركة ((باركن))، أكبر مزود لمواقف المركبات العامة المدفوعة في إمارة دبي، بهدف زيادة أعداد محطات ((الشاحن الأخضر)) للسيارات الكهربائية وتركيبها في عدد من المواقع المتميزة التي تديرها ((باركن)).