حقق مليون درهم مبيعات.. 30 ألف زائر لمهرجان دبا الحصن للمالح والصيد البحري

حقق مهرجان دبا الحصن للمالح والصيد البحري، في دورته الحادية عشرة، نجاحاً كبيراً، ليشهد هذا العام مشاركة واسعة تصل إلى 64 مشاركة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأسر المنتجة وعدد من المحال التجارية المتخصصة في بيع المالح ومشتقاته وأدوات الصيد والإنقاذ البحري، حيث استقطب المهرجان أكثر من 30 ألف زائر، وحقق مبيعات وعوائد مالية للعارضين بقيمة تجاوزت المليون درهم، ليمثل الحدث التراثي الأبرز على مستوى الدولة المُتخصص بصناعة المالح، الذي يُجسّد الموروث الشعبي الإماراتي والمصدر الغذائي الأساسي لأهل الساحل، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومجلس بلدي دبا الحصن وبلدية دبا الحصن على مدى أربعة أيام في جزيرة الحصن بالمدينة.

واستطاع المهرجان أن يكون منصة جاذبة ومهمة لأكثر من 20 أسرة منتجة نظراً لأهمية الحدث في إتاحة الفرصة للمشاركين لعرض منتجاتهم والتسويق لها وتعزيز نسبة مبيعاتهم، حيث حظيت الأسر بفرص نوعية واستثنائية، وذلك لتسويق منتجاتهم في بيئة تنافسية، عكست تجربة رائدة في دعم الأسرة المنتجة ومشاريعها.

ملتقى سنوي

وقال عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة: ((إن المهرجان أصبح ملتقى سنوياً للاحتفاء بصناعة المالح التي تمثل جانباً أصيلاً من التراث الإماراتي العريق والموروث الثقافي والشعبي لدبا الحصن، لافتاً أن المهرجان حقق أهدافه الرامية بالترويج لمنتجات المالح والحرف البحرية التي كانت ولا تزال منذ قرون تشكل مصدر رزق وغذاء لشريحة كبيرة من السكان، مؤكداً على))أهمية المهرجان ومساهمته الكبيرة في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية في المنطقة الشرقية من إمارة الشارقة.

أجنحة

تضمن المهرجان في دورته الـ 11 عدداً من الأركان والأجنحة المميزة مثل ((سوق المالح)) وركن ((الأسرة المنتجة)) و((المحاصيل الزراعية)) وسوق المطاعم الشعبية وشمل فعاليات تراثية ومسابقات يومية، إضافة إلى عروض الصناعات والحرف اليدوية التقليدية وعشرات المنصات المتنوعة التي تسلط الضوء على التراث الإماراتي البحري، إلى جانب باقة متنوعة من الفعاليات والفنون الشعبية والأهازيج التراثية والبحرية .

من جانبه قال طالب عبد الله اليحيائي، رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان ومدير بلدية دبا الحصن: ((إن المهرجان يواصل تحقيق الإنجازات عاماً تلو الآخر، حيث شهد في نسخته الحادية عشرة مشاركة أكثر 14 جهة حكومية و30 محلاً تجارياً قدمت تشكيلة واسعة ومتنوعة من ((المالح)) أبرزها ((القباب)) و((الكنعد))، ومشاركة أكثر من 20 أسرة منتجة))، وأضاف اليحيائي أن عدد الزوار المتنامي والانطباعات الإيجابية تشكل حافزاً لهم نحو مواصلة تطوير فعاليات هذا الحدث.

مشاركون

وفي السياق، قال أحمد الدرمكي، تاجر أسماك مملحة في المعرض إنه يحرص على المشاركة في المهرجان وبوتيرة سنوية لعرض منتجاته، مشيراً إلى أنه متمسك في صناعة المالح كمصدر دخل وموروث ثقافي، حيث أشاد بارتفاع حجم المبيعات خلال النسخة الـ11 من المهرجان.

فيما أعرب درويش الأميري تاجر أسماك مملحة ومجففة في المعرض عن شكره للقائمين على تنظيم المهرجان الذي يتيح الفرصة للصيادين والغواصين لعرض منتجاتهم، معرباً عن سعادته لنتائج المشاركة في هذا الموسم، حيث عرض مجموعة من أنواع المالح الذي لاقت إقبالاً من الزائرين.

بينما أبدت مريم السلامي التي شاركت بجناح خاص عن رضاها عن المهرجان ومستوى الخدمات والدعم والتسهيلات المقدمة للعارضين وللأسر المنتجة، وأشادت بإقبال الزوار من مختلف أنحاء دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي، مشيرة إلى حرصها على المشاركة بشكل مستمر لما يمثله المهرجان من منصة مهمة للتسويق لمنتجاتهم الشعبية.